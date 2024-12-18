李家超落區尖沙咀$1600掃熊貓公仔　多位小朋友齊祝特首聖誕快樂

聖誕節將至，行政長官李家超今午（18日）到尖沙咀視察，適逢文化中心對開海旁正舉行「Hello Pandas熊貓駕到」戶外嘉年華，李家超先與商販了解銷情，並一口氣購買38隻大熊貓公仔取其好意頭，共花費逾1,600元，又到相鄰的大熊貓展廳細聽職員介紹。此外，他沿途亦與隨行官員及市民交流，有多名小朋友便齊聲向他說︰「祝特首聖誕節快樂」，並與他鼓掌。



李家超一口氣買38隻大熊貓公仔︰我都講意頭

特首李家超今午落區到尖沙咀海傍視察，在文化中心露天廣場與市民及商販交流，特首辦主任葉文娟及旅遊事務專員張馮泳萍等隨行。李家超首先到售賣大熊貓周邊商品的商販了解銷情，獲回應指受熊貓經濟的帶動下，近日生意不錯。

小朋友齊聲向特首李家超說︰「祝特首聖誕節快樂。」（港台直播截圖）

李家超購買38隻大熊貓公仔，每隻定價44元，即合共花費逾1,600元。該大熊貓公仔寓意「胸有成竹」，他並解釋購買38隻的原因，笑指「我都講意頭」。

李家超在10米高的水上大熊貓吹氣裝置前，與立法會議員姚柏良等隨行人員合照。（港台直播截圖）

參觀大熊貓展廳 與小朋友逐一擊掌告別

其後李家超到相鄰的大熊貓展廳，與一眾不同國籍的小學生，細聽職員以英文介紹大熊貓的資訊及故事。他又在展廳外與多名幼童合照，獲他們齊聲說「祝特首聖誕節快樂」，最後更逐一擊掌告別。

李家超最後與小朋友逐一擊掌告別。（無線新聞直播截圖）

滿面笑容向幼童介紹胸前大熊貓徽章

其後李家超又走至海旁，在10米高的水上大熊貓吹氣裝置前，與立法會議員姚柏良等隨行人員合照。他並滿面笑容再與市民交流，向幼童介紹胸前的大熊貓徽章，「呢個係一家人，係熊貓嘅家庭。」

市民高舉手機拍照 沿途有內地團旅客揮手

此外，李家超沿途引來大批市民及旅客關注，有多名市民便高舉手機拍照，亦有內地團旅客向他揮手。而該活動為中國旅遊集團、民建聯及香港中國企業協會聯合主辦的「Hello Pandas熊貓駕到」戶外嘉年華，舉辦時間至本周六（21日）。