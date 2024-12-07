大熊貓｜李家超妻林麗嬋親繪6隻手工瓷碟 安安可可現山頂、政總
撰文：吳綽詩
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政府與海洋公園今（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，兩隻中央贈港大熊貓將沿用原名安安和可可。儀式尾聲，屏幕展示6款由李家超妻子林麗嬋創作的手工大熊貓陶瓷碟，分別以金紫荊廣場、山頂、尖沙咀鐘樓、禮賓府、政總和立法會大樓，以及海洋公園取景，代表香港現在有六隻人見人愛的大熊貓，最後一隻瓷碟送贈海洋公園。
▼12月7日 大熊貓亮相儀式▼
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寓意「無處不旅遊」
「大熊貓亮相儀式」尾聲，屏幕展示6款由李林麗嬋創作的手工大熊貓陶瓷碟，分別以金紫荊廣場、山頂、尖沙咀鐘樓、禮賓府、政總及海洋公園取景，祝賀兩隻大熊貓來港，並借大熊貓到處遊港景點，寓意「無處不旅遊」。
其中以海洋公園取景的一款，一對大熊貓伏在公園入口，意指遊歷後回家休息，準備迎接一眾旅客和市民。瓷碟由李林麗嬋贈予海洋公園，海洋公園主席龐建貽接下。
六款陶瓷碟均以安安和可可為主角，未有其他大熊貓。其中一款以尖沙咀文化中心和鐘樓為背景，讓兩隻熊貓感受香港歷史和文化氣息。另一款畫了政總和立法會大樓的瓷碟，兩隻大熊貓在草地上休閒地吃竹。
▼12月7日大熊貓亮相儀式後李家超等主禮嘉賓進館探望大熊貓▼
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