邀「貴賓」到禮賓府開聖誕派對　李家超：感溫暖、繼續努力惠民生

行政長官李家超祝願全港市民聖誕快樂！他早前與妻子特意邀請南昌社區客廳的家庭，到禮賓府一同參與聖誕派對，又合作布置禮賓府聖誕樹。李家超向他們介紹禮賓府時，指禮賓府是香港最高府邸，專門用作接待訪港的外國元首和貴賓，而派對當天，獲邀的家庭自然為禮賓府的「貴賓」。



李家超伉儷招待南昌社區客廳的家庭到禮賓府開聖誕派對（李家超Fb影片截圖）

為了今次的「貴賓」招待活動，李家超在社交平台上早有鋪墊，昨日（24日）平安夜先發放一段片段，並留言祝願平安喜樂，指禮賓府已準備好不同聖誕裝飾，其中聖誕樹上就掛上小朋友的心意卡。想知道一班小朋友還製作了甚麼聖誕裝飾？大家請密切留意其社交媒體專頁。

今日聖誕節（25日），他再發片發文指，精準扶貧是本屆政府的扶貧策略，措施包括設立社區客廳尤其幫助劏房戶。我和太太早前特意邀請南昌社區客廳的家庭，到禮賓府一同參與聖誕派對，分享佳節喜悅。

影片中，李家超介紹指禮賓府是香港的最高府邸，專門招待訪港外國元首、政要和貴賓：「今日的『貴賓』就係你哋」。

李家超夫婦在禮寶府招待南昌社區客廳的家庭（李家超FB影片截圖）

他又和太太跟家長、小朋友攜手製作聖誕花環；並一同繪畫和撰寫心意卡，掛在聖誕樹上，片中所見，李家超更抱起小男孩，好讓小孩能把聖誕的掛飾掛到聖誕樹高處。他亦邀請香港科技大學無伴奏合唱團到禮賓府為大家頌唱聖誕歌，共度一個溫馨聖誕。

李家超夫婦在禮賓府招待南昌社區客廳家庭（李家超Fb影片截圖）

社區客廳的小朋友則向他送上一個可愛的聖誕擺設，李家超稱讓他和太太都感到很溫暖。他又稱很高興聽到社區客廳家長和小朋友指，社區客廳能提供額外的空間，改善他們的生活質素。感謝他們在聖誕樹上添上祝福和願景，鼓勵他的工作，繼續努力在施政上惠民生、添幸福。