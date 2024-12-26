制裁香港條款擬納美國《國防授權法案》　港府：嗤之以鼻無懼要脅

《香港人權與民主法案》制裁條款重新授權納入美國2025年度《國防授權法案》，香港特區政府今日（26日）表示強烈不滿和堅決反對，批評美國公然叫囂提出所謂「制裁」，恫嚇履職盡責的香港特區人員，直斥拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，港府予以強烈譴責，並表明對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼要脅，堅定不移履行維護國家安全的責任。



《香港人權與民主法案》制裁條款重新授權納入美國2025年度《國防授權法案》，香港特區政府今日（26日）表示強烈不滿和堅決反對。(資料圖片/林若勤攝)

政府發言人表示，美國在維護國家安全方面的法律最少有21部，批評美方對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，是實實在在的雙重標準，又指港區國安法和基本法23條清楚訂明維護國家安全應當尊重和保障人權，罪行旨在防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，只針對極少數人，不影響香港居民依法享有的基本權利和自由。

港府又說美國在香港擁有龐大的經濟利益，過去10年美國對香港的貿易順差約2,700億美元。現時，約1,390間美國企業在港營運，警告美方若一意孤行，最終只會破壞港美本應互惠互利的關係，損害美國及其企業的利益。 發言人重申，外國政府及議會絕不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。