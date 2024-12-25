拜登簽署近9000億美元國防授權法案　另簽50項法案

據新華社報道，美國總統拜登（Joe Biden） 於12月23日簽署了2025財年國防授權法案，將美國軍費支出提升至約8950億美元，將近9000億美元，較瑞士一個國家2023年國內生產總值的8849.4億美元還要多。另外，拜登昨日還簽署了50項法案，其中包括將白頭鷹（ Bald eagle，又稱白頭海雕、白頭鷲）定為國鳥，以及一項禁止國會議員在被定罪後領取養老金的法案。



美國國會參眾兩院每年依據憲法通過下一財年國防授權法案，該法案由總統簽署成為法律，是美國防務年度開支預算和國防政策的指導性文件。

據報導，2025財年國防授權法案將提升現役軍人工資，增加在亞太的軍事支出，並授權美軍與以色列軍隊拓展聯合軍事演習等。

拜登周二制定了第一個聯邦反霸凌標準（Anti-hazing Standard），以解決全國高等教育校園中發生的暴力和死亡問題。法案要求高等教育機構在年度安全報告中，披露向校園或地方員警當局報告的霸凌事件，還要求學校向學生傳授霸凌的危害等知識。

2024年11月29日，美國總統拜登（Joe Biden）在次子亨特拜登（Hunter Biden）的陪同下步出麻薩諸塞州Nantucket市中心的一間書店。（Reuters）

拜登同還簽署了一項由真人秀明星Paris Hilton支持的法案，該法案要求提供服務的治療中心和護理機構可以起到保護青少年的責任。

有分析指，拜登正在推動他在 1 月 20 日將權力移交給當選總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）之前的最後優先事項。

早前，拜登否決了為全國人手不足的聯邦法院增加66 名新法官的立法，並對40 名聯邦死囚中的37 人減刑，將他們轉為終身監禁且不得假釋，並全面無條件赦免他的兒子亨特（Hunter Biden）。