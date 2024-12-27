李家超：明年辦美好家庭選舉　政府致力創造有利於家庭的環境

行政長官李家超今早（27日）以視像形式在「亞洲家庭高峰會」開幕禮上說，特區政府重視家庭福祉，致力建構和諧社會，會積極與各持份者合作，為香港創造有利於家庭的環境。他又稱，今年的施政報告提出，明年將舉辦「全港美好家庭選舉」，向公眾宣傳良好家庭價值。



李家超指明年會舉辦香港美好家庭選舉（梁鵬威攝）

李家超表示，《施政報告》提出，當局明年將舉辦全港美好家庭選舉，向市民推廣良好的家庭觀念；政府已透過關愛隊，支援家長及照顧者，社署的團隊亦一直識別及接觸有需要的家庭，幫助他們轉介服務。

今年的《施政報告附篇》中提及民政及青年事務局將與家庭議會合作，舉辦「全港美好家庭」選舉，並繼續推行家庭教育推廣計劃，資助民間推行非牟利家庭教育項目。

亞洲家庭研究聯盟主席朱楊珀瑜（亞洲家庭高峰會網頁截圖）

一連三日的亞洲家庭高峰會邀請來自公營、私營、學術、專業、非政府組織及民間社會等不同領域的700位參加者，探討家庭面臨的挑戰，並致力於實現「凝聚專業智慧，倡導家庭健康」的目標。

亞洲家庭研究聯盟主席朱楊珀瑜表示，高峰會吸引來自新加坡、南韓等700名亞洲區與會者，人數創歷屆新高。她認為，香港在舉辦高峰會方面具獨特優勢，包括於家庭工作、房屋及社會福利工作方面具經驗；很多人亦喜歡來港，更借機感受本港的聖誕氣氛。她認為舉辦高峰會有助說好香港故事，讓更多人認識香港是個安全的地方。