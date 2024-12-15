教育局辦家庭同樂日　施俊輝：期望家長和子女認識健康生活重要性

教育局今日（15日)舉辦家庭至Fun同樂日暨頒獎禮，有約220名家長和子女參與以建立健康生活習慣為主題的親子尋寶定向比賽，鼓勵親子一起參與戶外康體活動，實踐健康生活。教育局副局長施俊輝表示，兒童和青少年的自我形象及身心健康與家庭有着密切關係，期望家長和子女能認識和感受建立健康生活習慣的重要。



教育局今日（15日）舉辦家庭至Fun同樂日暨頒獎禮。（政府新聞處圖片）

220名家長和子女參與親子尋寶定向比賽

教育局今日於西貢戶外康樂中心舉辦家庭至Fun同樂日暨頒獎禮，當中約220名家長和子女參與以建立健康生活習慣為主題的親子尋寶定向比賽，合力完成各項親子活動挑戰。

另外，教育局早前舉辦「健康家庭齊起動系列—童畫寄語貼紙設計大賽」，鼓勵家長與子女一起建立健康的生活習慣，比賽分幼稚園、小學及中學三個組別，共收到超過5,600位家長及學生提交逾4,000份參賽作品。

教育局在同樂日的頒獎禮上頒發獎項予親子尋寶定向比賽及貼紙設計大賽的得獎學校、學生和家長。教育局副局長施俊輝在頒獎禮致辭時表示，兒童和青少年的自我形象及身心健康與家庭有着密切關係，期望家長和子女能透過這次體驗活動，認識和感受建立健康生活習慣的重要，並將這些體驗所得融入日常生活中。