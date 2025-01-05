關愛隊被指事不｢關｣己　報道刊出後署理局長跑四場活動稱事事關心

上周有大專媒體報道，民政總署拒披露荃灣區關愛隊工作報告，及後「放蛇」揭發懷疑有非關愛隊成員身穿制服背心，協助組織活動及「打卡」充撐場面。民政及青年事務局署理局長梁宏正在報道刊出後一連兩日，與關愛隊四次落區，民政總署以「關愛隊 事事『關』心」為題撰文，不點名回應報道形容關愛隊「事不『關』己」。



署方說452隊關愛隊截至去年11月底，探訪34萬個家庭，提供約3.6萬次家居服務，又強調關愛隊成員日常服務須招募義工參與，並以工作證或制服識別。關愛隊下期將增撥款，兩年料涉及逾6億元公帑。



署理民政及青年事務局局長梁宏正（盧翊銘攝）

報道出街後兩日 梁宏正跑4場關愛隊活動

今屆政府在十八區成立關愛隊，支援政府地區工作和加強地區網絡。前日（3日）香港中文大學學生媒體《大學線》以「事不『關』己」為題發布關愛隊專題報道，稱向民政處索取關愛隊工作報告被拒，邀請關愛隊及民政專員接受訪問亦被拒絕。於是，記者參加關愛隊活動，發現有人自稱並非關愛隊成員，卻穿上關愛隊背心，並協助組織活動。影片中，荃灣民政事務專員區家盛被問及為何不能公開關愛隊工作報告，他表示並非所有文件都可以公開。

1月4日，梁宏正與東區關愛隊派傳單。（民政事務總署Facebook）

報道刊出後兩日，民政事務總署今天（5日）在社交媒體以「關愛隊 事事『關』心」為題撰文，強調全港18區452隊關愛隊，每日都做宣傳和服務，尤其是周末。文中形容梁宏正「走遍港九新界」，兩日內出席4場關愛隊活動，稱除了宣傳關愛隊工作，亦希望為無私奉獻的關愛隊隊員打氣。

1月5日早上，梁宏正到黃大仙上邨與關愛隊派傳單。（民政事務總署Facebook）

昨日（4日）早上梁宏正偕沙田關愛隊在烏溪沙渡頭灣海灘參與淨灘活動，同日下午去北角關愛隊的流動街站派傳單，呼籲市民接種新冠疫苗；今日早上走到黃大仙上邨的關愛隊流動街站宣傳，馬不停蹄下午到大埔運頭塘關愛隊為長者送新春祝福。

1月5日下午，梁宏正到大埔運頭塘邨與關愛隊採訪長者。（民政事務總署Facebook）

非關愛隊員穿制服充撐場面？民政：義工以工作證或制服識別

民政總署不點名回應《大學線》揭發有非關愛隊成員懷疑穿上關愛隊背心合照一事，網上引起形式主義和「打卡」的討論。署方強調關愛隊日常服務時須動員招募不同義工參與，並以工作證或制服識別。

1月5日下午，梁宏正到大埔運頭塘邨與關愛隊採訪長者。（民政事務總署Facebook）

去年施政報告決定關愛隊由試行改為恆常化，原本兩年各隊資助額80萬至100萬，下期將增加50%至平均150萬元料每兩年關愛隊開支6.78億元公帑。

工作報告不公開 民政：關愛隊探訪34萬個家庭

面對坊間希望了解關愛隊工作，然而工作報告不公開。民政總署表示關愛隊除了舉行活動，突發事故中都會提供適當支援，還有家訪等服務。截至去年十一月底，全港452隊關愛隊探訪34萬個長者家庭或有需要家庭；同一時間，關愛隊亦做了大約36,000次家居服務。