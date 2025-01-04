有報道對關愛隊服務提質疑　梁宏正：即使以偏概全、仍會努力服務

本屆政府宣佈在18區成立關愛隊，支援政府地區工作和加強地區網絡。有學生媒體就關愛隊作專題報道，記者參加關愛隊活動，發現有人自稱並非關愛隊成員，卻穿上關愛隊背心，並協助組織活動。影片中，荃灣民政事務專員區家盛被問及為何不能公開關愛隊工作報告，他表示並非所有文件都可以公開。



民政及青年事務局副局長梁宏正今日（4日）回應指，有報道對關愛隊服務提出質疑，表示即使有報道以偏概全，關愛隊仍會努力提供服務。



梁宏正。

有學生媒體就關愛隊作專題報道指，報道中稱曾邀請多位關愛隊隊長做訪問，但部分指要向民政處申請，繼而向荃灣、南區民政處申請訪問關愛隊，一直未獲回覆，再向荃灣民政處索取關愛隊工作報告，及邀請當區民政專員區家盛做訪問，及後被拒。

為期兩年的關愛隊資助即將結束，梁宏正表示，民政事務總署會檢視服務是否適合區情，可能要作出調整，會就關愛隊每次服務、成績檢視如何做得更好。

就民政事務總署網頁簡介，政府成立「關愛隊」的目的，是凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡。「關愛隊」會推展關愛活動，例如探訪有需要人士；亦會協助處理突發和緊急事故。「關愛隊」亦可協助政府傳遞信息，並向政府報告市民的意見。