2025預算案｜基建分緩急　林筱魯倡：審慎考慮應否建「北都展館」

財政司司長陳茂波上周六（4日）下調對本年度財政赤字的預測，由之前稱的千億元財赤，下調至千億元以下，並將主要以節流恢復收支平衡，並指基建要分先後緩急處理。立法會議員林筱魯今早（6日）在港台節目被問到政府工務工程有何調節空間時指，鬧出過爭議、造價最高達7億用作宣傳北部都會區等大型基建計劃的「大型建設計劃展館」（北都展館），是否有逼切性，政府都要審慎考慮。



選委界林筱魯發言。（歐嘉樂攝）

林筱魯今早指，經濟結構轉型需要時間、創科等長遠投資的範疇，未必可以即時獲得回報收益，這是現實，但政府解說工作確實不足，未能讓大眾了解何時才能獲得收益。若當局可有效提升社會的投資和消費信心，相信可加速改善財赤問題。他又指，近年港府與土地相關的收益急跌，認為在經濟結構轉型下，政府應投資和扭轉稅收結構，下定決心改革，才可於未來幾年扭轉局勢。

至於陳茂波提到基建要分先後緩急處理，林筱魯被問及政府工務工程有何調節空間時指，工務工程不限於公眾理解的大型基建，還有一些如學校、道路優化工程等，這些都可視乎需要進行。他同意房屋問題未解決，所以與房屋相關的工程不應停下來，可是也有一些優化工程是「冇都未必有好大問題」。

圖為中環展城館，展出北部都會區與交椅洲人工島，供市民打卡。（發展局圖片）

他又透露早前討論《保護海港條例》修訂時，政府也提出過某些優化工程未必做得來。他舉例指鬧出過爭議、用作宣傳北部都會區等大型基建計劃的「大型建設計劃展館」是否有逼切性，政府都要審慎考慮。

不過，林筱魯強調，即使財政緊絀，一些大型項目例如交椅洲人工島填海的前期工作仍有需要做，以免等到經濟環境好轉時才重啟，便會太遲。

「大型建設計劃展館」擬建在灣仔海濱，總樓面面積8,000至10,000平方米，料2025年動工，最快2027年啟用。。（發展局文件）

北部都會區是未來發展的新引擎，政府相當重視，曾「拋橋」計劃興建展館介紹北都和交椅洲人工島發展，惟出師未捷已備受跨黨派議員質疑。先是綑綁300億元新田科技城撥款惹議，之後轉軚獨立申請撥款；新展館6億至7億元造價和選址灣仔北同掀爭議，有議員不滿「黃金地皮」建館，選址應改為北都，加上經濟未明朗，公共財政應量入為出，質疑新展館與中環展城館功能重疊。