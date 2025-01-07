邵家臻胃癌再入院插喉失眠難熬　最新病況：啟動紓緩治療

去年10月確診患胃癌的55歲社福界立法會前議員邵家臻，緊急切除半個胃及附近淋巴後，體重大減15公斤。他近日透露因為胃癱等後遺症再入院，須插鼻胃喉，無法說話之餘亦嘆失眠煎熬：「今晚瞓到三個鐘，當我贏可以嗎？」邵家臻今天（7日）晚上更新病況，表示「紓緩性治療正式啟動」。



1月7日晚上，邵家臻更新病況，表示「紓緩性治療正式啟動」。

邵家臻去年10月確診胃癌，近日因為胃癱等後遺症再入院。（邵家臻Facebook）

邵家臻胃癌入院插喉再瘦10公斤

邵家臻上月透露手術後胃部出現輕癱狀態，聖誕節前夕因為西醫上門發現他情況很差，建議他再次入院吊鹽水及營養液，坦言慶幸聖誕時胃口正常。不過，身體繼續暴瘦，去年11月2日手術後出院，本身已暴瘦15公斤，到12月中體重再減多10公斤，只有63.6公斤。

邵家臻去年10月確診胃癌，近日因為胃癱等後遺症再入院。（邵家臻Facebook）

邵家臻說身體有時傳遞不到訊號，或者傳遞錯誤的訊號，令胃部功能錯亂、「停工」，甚至嘔吐。除了食藥「提醒」刺激胃部，也要耐心等候康復。期間一定要保持水份及營養，維持其他器官正常運作。

邵家臻去年10月確診胃癌，近日因為胃癱等後遺症再入院。（邵家臻Facebook）

飽受失眠煎熬：瞓到三個鐘當贏

昨天（6日）邵家臻再在Facebook發帖文，相中節錄牧師提及最新病況，透露邵家臻「暫時講唔到嘢，也等緊一些化驗報告，請大家繼續為他禱告」。馬保羅牧師又提到邵家臻感到疲累，但因要插鼻胃喉和病房環境嘈雜，難以入睡。

邵家臻再在Facebook發帖文，相中節錄牧師提及最新病況，透露邵家臻「暫時講唔到嘢，也等緊一些化驗報告，請大家繼續為他禱告」。

今晚瞓到三個鐘，當我贏可以嗎？ 邵家臻

邵家臻另一則帖文則簡單寫了一句：「今晚瞓到三個鐘，當我贏可以嗎？」

社福界立法會前議員邵家臻透露患胃癌，起初以為只是胃酸過多而作嘔。（邵家臻Facebook）

邵家臻去年確診胃癌切半個胃 手術後暴瘦15公斤

邵家臻去年10月腸胃不適，本來普通科醫生跟他說是胃酸過多，服藥放鬆心情了事，惟幾天後嘔吐，轉看專科醫生。

患胃癌的邵家臻入院十六天。（邵家臻Facebook）

他說起初醫生診斷為胃炎，要服特效藥，奈何嘔吐反而加劇，轉往醫院求醫，醫生擔心邵家臻十二指腸阻塞，故安排緊急入院，「結果不是胃酸過多，不是胃炎，不是十二指腸阻塞，是胃癌。」入院第十六天出院，邵家臻體重輕了15公斤。