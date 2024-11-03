邵家臻患胃癌切除半個胃　緊急手術後暴瘦15公斤

55歲的社福界立法會前議員邵家臻透露患胃癌，憶起上月腸胃不適、嘔吐，起初以為胃酸過多、胃炎，惟三次看醫生後確診是腫瘤，隨即緊急切除半個胃及附近淋巴，體重大減15公斤。



社福界立法會前議員邵家臻透露患胃癌，起初以為只是胃酸過多而作嘔。（邵家臻Facebook）

腸胃不適三次看醫生確診胃癌

邵家臻今天（3日）在Facebook表示上月初腸胃不適，普通科醫生跟他說是胃酸過多，服藥放鬆心情了事，惟幾天後嘔吐，轉看專科醫生。

他說起初醫生診斷為胃炎，要服特效藥，奈何嘔吐反而加劇，轉往醫院求醫，醫生擔心邵家臻十二指腸阻塞，故安排緊急入院，「結果不是胃酸過多，不是胃炎，不是十二指腸阻塞，是胃癌。」

患胃癌的邵家臻入院十六天。（邵家臻Facebook）

緊急切除半個胃 暴瘦15公斤

他說緊急手術切掉了半個胃及附近淋巴，之後才解決消化問題，讓身體恢復正常吸收，正等待腫瘤化驗報告，才決定是否需要及如何化療。

邵家臻多謝伊利沙伯醫院痛症科和外科醫護人員的悉心照顧。（邵家臻Facebook）

作為一個「半無胃的人」，雖然待完全康復之路還有很長很遠，未來也必定要調節起居飲食，但主的恩典夠我用，「苦難是奧秘，經歷主更深」我有信心能走過這死蔭幽谷。 社福界立法會前議員邵家臻

一次胃癌手術令邵家臻體重輕了15公斤，不過他說傷口癒合進度理想，已經不會即食即嘔，可以在入院第十六天出院。

住院期間，正是讀神學的邵家臻修讀基督教研究文學碩士的畢業禮，同學為他送上畢業帽。（邵家臻Facebook）

邵家臻入院第十一日，可以進食免治粥餐。（邵家臻Facebook）

邵家臻多謝伊利沙伯醫院痛症科和外科醫護人員的悉心照顧，也多謝愛他的人所有有形和無形的支援，讓他在滿滿的愛中大步檻過。

邵家臻說正等待腫瘤化驗報告，才決定是否需要及如何化療。（資料圖片/張浩維攝）

「多謝各位多年支持」，不是「最後今天」，只想報個平安。 社福界立法會前議員邵家臻

邵家臻說作為一個「半無胃的人」，雖然待完全康復之路還有很長很遠，未來也必定要調節起居飲食，但主的恩典夠用。（資料圖片）

2019年正還柙的邵家臻曾經送院，因心臟血管阻塞，要做「通波仔」手術。（資料圖片）

邵家臻多年前塞血管「通波仔」 患糖尿失控上眼

2019年邵家臻因為佔中案入獄，曾經在還柙翌日由收柙所送院，因一條心臟血管阻塞程度高達九成多，緊急做「通波仔」手術。

邵家臻本身亦患有濕疹及糖尿病。（資料圖片）

邵家臻是社福界前立法會議員。（資料圖片）

他本身亦患有濕疹及糖尿病，幾年前曾經發現糖尿病失控上眼，導致黃斑水腫。