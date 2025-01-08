關鍵設施報道被保安局批誤導　《明報》反駁：編採及標題沒誤導

《明報》昨天（7日）報道保護關鍵基建電腦系統草案諮詢期間，政府收到的意見書包括有業界提出擔心機制定義不清，近六成關注受多個監管機構重疊監管，此外有業界要求政府補貼機構因符合規定而新增的成本。



保安局副秘書長王秀慧繼昨天去信《明報》指報道報道「以偏概全及誤導」後，今天（8日）再在《明報》投稿撰文重申報道誤導。《明報》編輯部回應表示報道根據新聞邏輯專業處理，亦交代了政府因應意見書而作出的修訂，編採及標題都沒有誤導。



《明報》就關鍵基礎設施條例作報道。

《明報》報道關鍵基建營運業界憂慮

《明報》昨日在A2刊登題為「『關鍵設施』意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼」的報道，指出53份意見書中，當中34份隱去名稱、可能納入關鍵基建營運者的意見書中，普遍關注新增規管及增加合規成本，近六成關注被列為關鍵基建者的機制、規管範圍及同時受多個監管機構重疊監管。多於一個電訊業回應者更稱，目前法例下已受嚴格規管，關注新例與現行法例有重疊；有大型電訊商及會展機構要求政府補貼。

34份意見書中，普遍無反對或質疑立法，四成（14份）明確表態支持立法，若計及歡迎立法則比率增至五成半。餘下四成四（15份）則無明確表態支持與否，或只稱理解立法。

政府已在憲報刊登《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》（資料圖片）

1月8日，王秀慧再投稿《明報》撰文，重申對《明報》報道的立場和觀點。

關鍵設施報道被保安局批誤導

保安局副秘書長王秀慧同日去信《明報》總編輯劉頌陽，認為報導標題及內文偏頗誤導，只集中少部分業界在去年7月諮詢期內表達關注的意見，刻意忽略大部分表達支持及提出正面建議的主流意見；完全無提及政府後期與業界的溝通及解說，並已大致釋除業界疑慮，認為報道以偏概全及誤導。王秀慧今天再投稿《明報》撰文，重申立場和觀點，提到經過持續溝通及了解，已大致釋除業界的疑慮，業界普遍已沒提出報道提及的關注事宜。

《明報》編輯部回應表示，編採及標題都沒有誤導，也沒有任何其他考量。

《明報》：編採及標題沒誤導

《明報》編輯部回應表示，昨天關於關鍵基礎設施意見書的報道，編輯部乃根據新聞邏輯專業處理，亦交代了政府因應意見書而作出的修訂，編採及標題都沒有誤導，也沒有任何其他考量。