《明報》報道業界憂保護關鍵設施機制定義不清　保安局：以偏概全

立法會今天（7日）審議保護關鍵基建電腦系統草案，《明報》報道政府諮詢期間收到的意見書當中，有業界擔機制定義不清，近六成關注受多個監管機構重疊監管，此外有業界要求政府補貼機構因符合規定而新增的成本。保安局去信《明報》指文章標題及內文偏頗誤導，只集中少部分業界在去年7月諮詢期內表達關注的意見，刻意忽略大部分表達支持及提出正面建議的主流意見，認為報道「以偏概全及誤導」。



《明報》就關鍵基礎設施條例作報道。

關鍵基建營運業界普遍關注規管機制及成本

《明報》今日（7日）在A2刊登題為「『關鍵設施』意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼」的報道，指出53份意見書中，當中34份隱去名稱、可能納入關鍵基建營運者的意見書中，普遍關注新增規管及增加合規成本，近六成關注被列為關鍵基建者的機制、規管範圍及同時受多個監管機構重疊監管。多於一個電訊業回應者更稱，目前法例下已受嚴格規管，關注新例與現行法例有重疊；有大型電訊商及會展機構要求政府補貼。

34份意見書中，普遍無反對或質疑立法，四成（14份）明確表態支持立法，若計及歡迎立法則比率增至五成半。餘下四成四（15份）則無明確表態支持與否，或只稱理解立法。

政府指經過持續溝通及了解，已大致釋除業界的疑慮，普遍已沒有提出報導提及的關注事宜。（黃偉民攝）

保安局去信《明報》：無提已大致釋除疑慮 以偏概全

保安局副秘書長王秀慧今日去信《明報》總編輯劉頌陽，認為報導標題及內文偏頗誤導，只集中少部分業界在去年7月諮詢期內表達關注的意見，刻意忽略大部分表達支持及提出正面建議的主流意見；完全無提及政府後期與業界的溝通及解說，並已大致釋除業界疑慮，認為報道以偏概全及誤導。

局方表示，去年10月向立法會保安事務委員會提交的諮詢報告，已反映業界在意見書提出的逾600項意見及建議，並適當地採納部分建議及反映在《條例草案》中，例如放寬嚴重事故通報時限至12小時（其他事故至48小時）、加入嚴格的保密規定、加入就第三方服務提供者違反要求的免責辯護、取消通報變更擁有權等。

局方續稱，政府在立法會就《條例草案》首讀和二讀時清楚表明有一連串與業界的簡介會及工作會議；過去兩個月，政府與各個將被規管的界別舉行15場工作會議。經過持續溝通及了解，已大致釋除業界的疑慮，而業界普遍已沒有提出報導提及的關注事宜。

政府已在憲報刊登《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》（資料圖片）

《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》已提交立法會，相關法案委員會今日開會審議。草案要求「關鍵基礎設施營運者」採取適當措施保護電腦系統，避免因網絡攻擊導致必要服務受到干擾或破壞，及通報「關鍵電腦系統」的電腦系統安全事故，如涉及設施核心功能，須在得悉事故後12小時內通報。

經參考英國及歐盟相關法例後，草案罰則只包含罰款，最高罰款額為50萬元至500萬元不等，如屬持續罪行，罪行持續期間每日額外罰款最高5萬元至10萬元不等。