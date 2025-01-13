粵港澳146名調解員獲認證　林定國：肩負助企業居民解決爭議重任

今日（13日）舉行香港粵港澳大灣區調解員證書頒授典禮，146名來自香港及廣東、澳門地區的調解員，登上粵港澳三地法律部門發布的粵港澳大灣區調解員名冊（2024年），正式成為粵港澳大灣區調解員。律政司司長林定國指，今天的認證不單是對調解員專業能力及貢獻的肯定，更是一個里程碑、一項使命，象徵大家都肩負著讓爭議雙方都能夠表達自己的訴求、協助三地企業、居民解決爭議的重任。



粵港澳大灣區調解員證書頒授典禮今日（13日）在本港舉行，146名來自香港及廣東、澳門地區的調解員，登上粵港澳三地法律部門發布的粵港澳大灣區調解員名冊（2024年）（林定國FB）

名冊由香港律政司、廣東省司法廳及澳門行政法務司各自經過本地評審及粵港澳大灣區調解工作委員會考慮，由粵港澳法律部門聯席會議最終審議確定。林定國稱，連同《大灣區調解員的資歷評審標準》、《專業操守最佳準則》及《跨境爭議調解示範規則》在內，加上這項新發布的《大灣區調解員名冊》，當中的規則標準在三地都適用，是將大灣區打造成「規則銜接的制度高地」重要舉措之一，強化粵港澳三地的規則銜接、機制對接。

林定國強調，律政司將繼續助力粵港澳三種法律制度，在「一國兩制」下各取所長（林定國FB）

146名來自香港及廣東、澳門地區的調解員，登上粵港澳三地法律部門發布的粵港澳大灣區調解員名冊（2024年），正式成為粵港澳大灣區調解員。（林定國Fb）

他強調，律政司將繼續助力粵港澳三種法律制度，在「一國兩制」下各取所長，在全面深化改革中，把三地「制度之異」轉化為「制度之利」，繼而推進粵港澳大灣區作為「新發展格局的戰略支點、高品質發展的示範地、中國式現代化的引領地」戰略定位。