林定國：法律界要有「敢為天下先」的勇氣　大灣區調解是貼堂之作

律政司司長林定國今日（7日）出席香港法律周活動致辭時，寄語法律界要有「敢為天下先」的勇氣，以創造性的思維應對不斷出現的新形勢、新挑戰，因法律科技急速發展，業界要增加科技應用提升競爭力。



林定國說要改革求變的還有大灣區法治建設，正積極爭取「港資港法」盡快擴展至大灣區試點城市，以及擴展「港資港仲裁」至大灣區內地九個市。展望將來，大灣區三地要兼顧各自制度優勢，且同時推動統一規則，舉例大灣區調解平台就是「貼堂」之作。



林定國表示要以「協同聚變」，呼應建設法治灣區的政策方針。（梁鵬威攝/資料圖片）

爭取「港資港法」擴至大灣區試點城市 增加兩地司法文書送達方式

林定國以法律周主題「法治灣區 協同聚變」，闡述對法律界發展的看法。他解釋指，「協」即是加強協作，大灣區具有「一國兩制三法域」的特點，內地、香港和澳門都實行不同的法律制度，需要妥善處理不同法制之間的衝突和銜接問題。他表示律政司將積極爭取盡快落實擴展「港資港法」至大灣區試點城市，以及擴展「港資港仲裁」至大灣區內地九個市。

目前實施的九份民商事領域司法互助安排，他相信可便利跨境民商事活動，同時也更有效地保障和平衡當事人的合法權益。律政司也會繼續與內地探討完善安排，例如透過增加送達方式改善兩地司法文書的送達機制，務求相關機制能與時並進，更好服務於兩地民眾。

大灣區調解平台是「貼堂」之作

主題「協同聚變」中的「同」，林定國指代表大灣區三地要兼顧各自制度優勢，且同時推動統一規則，形容大灣區調解平台是「貼堂」之作，三地政府已通過並發布了大灣區調解員的資歷評審標準、專業操守最佳準則以及跨境爭議調解示範規則，通過制定統一的基準，為推廣調解在大灣區的廣泛應用提供制度基礎。

林定國指。（梁鵬威攝/資料圖片）

法律界要有「敢為天下先」的勇氣

主題中最後兩個字「聚」和「變」。林定國解釋指，是要有「敢為天下先」的勇氣，用創造性的思維應對不斷出現的新形勢、新挑戰。面對法律科技的急速發展，他指法律界也需要積極應對科技進步帶來的機遇和挑戰，故設立「推動法律科技發展諮詢小組」，助法律界增加應用法律科技增強競爭力。

「協同聚變」的「聚」則代表「匯聚」。他希望推動設立粵港澳大灣區法律資訊平台以及大灣區律師的特定平台組織，匯聚區內的法律資訊和不同背景的法律人才，有系統地共同推進大灣區長足發展。