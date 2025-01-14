5萬長者獲派優惠券　指定期內25元享用焗豬扒飯、海南雞飯等

「愛心食肆賞你惠食」啟動禮今日（14日）在政府總部舉行。政府在飲食業界支持下推動計劃，向五萬名有需要長者各派發五張優惠券，在指定期內到五大飲食集團旗下食肆，可以25元優惠價享用指定食品。政務司司長陳國基指，期望與社會各界推動政商民合作，建立和諧關愛社會，今次計劃是實驗模式，會按照情況視乎優化，讓更多飲食集團參與，持續為長者送上溫暖。



「愛心食肆賞你惠食」啟動禮今日（14日）在政府總部舉行。（鄭子峰攝）

5大飲食集團向5萬長者提供優惠

陳國基致詞時指活動十分有意義，並透露是他去年參加長者活動後，想為長者提供溫暖，故與自由黨飲食界立法會議員張宇人討論推出本次計劃。他感謝張宇人主動聯絡5個本地飲食集團，包括大快活、大家樂、太興、美心、麥當勞。

陳國基期望向長者派發享用美食的優惠券，能為他們送上溫暖（鄭子峰攝）

「愛心食肆賞你惠食」啟動禮今日（14日）在政府總部舉行。（鄭子峰攝）

每人5張優惠券可於指定期內以25元享受指定菜式

計劃透過全港津助長者中心向約5萬名受惠人，包括獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者，派發餐飲優惠劵。陳國基稱，計劃是政商民、跨界別力量攜手同心，並希望獨居長者透過計劃感受溫暖，建立更密切聯繫，鼓勵他們及按照需要安排接收各式服務及支援。每名長者有5張優惠券，由年初一到三月底可以憑券以25蚊優惠價，在五大飲食集團旗下食肆享受指定菜式。他讚揚參加計畫的飲食集團履行企業社會責任，又指集團皆有提供長者飲食優惠、定期探訪長者。

大家樂代表指，本次推出優惠是焗豬扒飯；太興代表指優惠是叉燒煎蛋飯；美心優惠是海南雞飯；麥當勞優惠是魚柳包餐；大快活優惠是無味精咕嚕肉飯。