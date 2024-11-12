長者優惠｜長者免費口腔檢查　資格／日期／參加方法／名額一文看

長者免費口腔檢查2024｜醫務衞生局和香港牙醫學會合辦長者免費口腔檢查，為750名長者提供免費口腔檢查及口腔健康諮詢服務。《香港01》「好食玩飛」頻道整合長者免費口腔檢查參加詳情，即看內文了解！



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為慶祝中華人民共和國成立75周年，醫務衞生局和香港牙醫學會合辦健齒樂頤年活動，為年滿60歲的人士提供免費口腔檢查及諮詢服務，亦會為有需要人士提供牙醫臨床診斷提供需要的X光檢查服務，鼓勵長者建立定期口腔檢查習慣。

醫衞局和香港牙醫學會合辦健齒樂頤年活動（資料圖片）

年滿60歲或以上人士可以於2024年11月12至11月14日期間，前往全港18區的地區康健中心或地區康健站索取並遞交抽籤表格參加。是次長者免費口腔檢查名額750個，名額會以抽籤形式分配。抽籤結果可在2024年11月26日至12月21日，於遞交抽籤表格的地區康健中心或康健站查看。

中籤者亦會另行接獲相關牙醫或牙科診所致電，通知進行檢查的日期和時間。中籤者將獲香港牙醫學會配對牙醫，並安排於2024年12月至2025年3月期間進行口腔檢查及口腔健康諮詢。

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