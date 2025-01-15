今年第二季辦美好家庭選舉　麥美娟：鼓勵多關心家人令社會更和諧

政府與家庭議會合作今年第二季舉辦「全港美好家庭選舉」，民政及青年事務局局長麥美娟表示，將設10多個獎項，表揚模範家庭，選舉將公開讓市民提名報名，結果會由包括社會人士在內的評審委員會選出。評審將有兩大準則包括參賽家庭成員之間關係和教育下一代的良方。



她強調，今次選舉並非要選出所謂「最好家庭」，是想鼓勵大家多留心和關心自己家人和身邊家庭，建設良好家教家風，令社會更加和諧。



民政及青年事務局局長麥美娟透露今年第二季會舉辦「全港美好家庭選舉」（麥美娟Facebook圖片）

麥美娟接受香港電台訪問時表示，評審準則主要是看參賽家庭成員之間關係，如何發揮出家庭核心價值，家庭成員之間如何在生活或工作中體現互相扶持；在家庭教育和照顧下一代方面，有何良好方法，值得其他家庭學習。她說參賽者可以透過撰寫文章等方式參賽，獲選家庭會拍攝片段，將他們的故事與其他人分享。

麥美娟表示，舉辦今次選舉，目的並非要選出所謂「最好家庭」，而是想鼓勵大家多留心和關心自己家人和身邊家庭，她說有時大家對好多事物都習以為常，以為家人對自己的關心是理所當然，她希望選舉能為大家提供反思機會，同時建設良好家教家風，令社會更加和諧。

今年上半年推「友妳啟導」 友師扶持女大學生發展

另外，《施政報告》提到，為促進女性職場發展，將推出「『友』妳啟導」師友計劃，為女大學生配對友師。計劃預期在今年上半年展開，由大學邀請80名女大學生參與，民青局會與婦女事務委員會合作，邀請傑出女性領袖擔任導師，每人帶領兩名大學生，透過不同活動，與她們分享在不同專業的職場經驗，以扶持和啟發學生日後發展。

去年10月透過關愛基金推出為期3年的贍養費調解試行計劃（資料圖片）

贍養費調解試行計劃首兩個月處理38宗個案

至於去年10月透過關愛基金推出為期3年的贍養費調解試行計劃，推出首兩個月已處理38宗個案，當中六成已完成或部分完成調解協議，完成調解協議的個案中，所需時間平均為24天。麥美娟指，數字反映調解服務確實幫助到一些符合計劃服務資格的離婚人士，達成贍養費安排。至於仍有四成個案未達成調解協議，她稱會進一步研究原因，收集更多數據後，再整全思考有何措施可推行，及決定下一步工作。

試行計劃獲關愛基金撥款3600萬元，預計三年內可處理合共1200宗個案，惠及2400名正在分居或離婚人士，目前處理個案宗數在預期之內。她指，計劃推行至今，有足夠數量的專業調解員提供服務，至於每宗調解個案所需費用，她說由於個案處理時間不一，現時未有具體數字提供，但強調今次計劃服務的是低收入家庭，對於他們面對離婚及贍養費安排方面，不論情緒或處理費用上都有幫助。