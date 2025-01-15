財政預算案2025｜新民黨倡公務員凍薪　停招聘半年　削5%經常開支

新一份《財政預算案》下月發表，新民黨今日（15日）與財政司司長陳茂波會面，提出16項建議。身兼行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀倡政府考慮訂下削減5%經常開支的目標，並建議暫時凍結公務員薪酬調整，直到特區財政狀況改善，同時暫停公務員招聘6個月。



至於兩元乘車優惠是否要調整，葉劉淑儀質疑兩元乘車優惠及公共交通費用補貼計劃是否有必要並行或需要理順，要交予財政司處理。



1月15日，新民黨與財政司司長陳茂波會面，提出新一份《財政預算案》建議。（馮子健攝）

24.5%私樓買家姓名屬普通話拼音 倡便利內地人買樓

刺激經濟方面，葉劉淑儀建議特區向中央爭取允許香港與內地投資者，有限度互相買賣IPO新股，促進A股來港上市。此外，她指出去年一、二手私人住宅買賣登記中，約24.5%買家姓名為「普通話拼音」人士，認為便利內地投資者及企業在港置業，短期可刺激樓市。

倡削減5%經常開支 公務員凍薪、暫停招聘半年

就公共財政方面，葉劉淑儀認為財赤嚴重，如果扣除發債收入及基金回撥，已經連續6年出現赤字。她呼籲陳茂波作出果斷措施，建議政府考慮削減5%經常開支為目標，同時凍結公務員薪酬調整，暫停公務員招聘6個月。

圖示香港接線觀景山隧道。（政府新聞處圖片）

倡提高交通違例罰款 免費隧道研徵費

新民黨常務副主席、立法會議員黎棟國指出，香港的違例駕駛相關罰款多年未調整，超速駕駛等違反交通規例罰款較周邊地區低，促政府考慮提高罰則。此外，他促政府研究免費隧道是否有徵費空間；差餉結構可否有所調整。

1月15日，新民黨與財政司司長陳茂波會面，提出新一份《財政預算案》建議。（馮子健攝）

新民黨多名立法會議員提出促進經濟發展的建議，其中李梓敬促政府資助的國際盛事引入「經濟效益」作為績效指標；何敬康促多舉辦大型國際會議、演唱會，推動舉辦「一帶一路」運動會；容海恩促政府推出一站式平台提供「盛事日表」予市民參考；陳家珮促發展綠色金融，包括加強能源審核及碳審計。