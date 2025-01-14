2025預算案｜自由黨倡檢討2元乘車優惠　回復至只限65歲或以上

財政司司長陳茂皮波將於下月26日發表下年度《財政預算案》，在約一千億元財赤下，社會熱論如何開源節流。自由黨今日（14日）與陳茂波會面，就新一份預算案提出30多項建議，包括檢討2元乘車優惠安排。至於具體方向，自由黨黨魁、行會成員張宇人指，合資格人士年齡限制可回復至65歲或以上。



此外，自由黨主席邵家輝指出，政府加煙草稅多年也未成功令吸煙人士大幅減少，反而私煙猖獗、煙草稅收減少，認為應把煙草稅回復至2023年水平。去年的預算案即時將每支煙的煙草稅上調0.8元，即提升煙稅32%，每支煙稅金由2023年的2.5元加至2024年的3.3元。



自由黨向陳茂波（右三）提交下年度預算案意見（自由黨提供圖片）

自由黨建議政府檢討2元乘車優惠（馮子健攝）

張宇人又表示，該黨反對上調現時稅制中的累進稅稅率，又認為利得稅、薪俸稅也沒有必要增加。他表示，社會有討論公務員凍薪、減薪。至於節流方面，他建議每個部門撥款「一刀切」減少，在本屆政府餘下2年任期內解決赤字問題，每個部門一律每年削減5%開支，並讓商界背景議員組成小組，審視如何節流部門開支。

張宇人表明2元乘車優惠應回復至只限65歲或以上人士（自由黨提供圖片）

至於檢討2元乘車優惠，該黨認為自合資格人士放寬至60歲後，2022年及2023年發還公交營辦商少收的費用分別是30億港元及接近40億港元，較未放寬前的十多億元為高，估計今個財政年度有關開支更會高達 60 億元。在2024年，60歲以上的長者人數佔總人口約三成；在人口持續老年化下，預計2028年和2046年60歲以上的長者人數分別佔總人口三成三及四成，若繼續維持在2元的優惠水平，面對長者人數及交通費水平持續增加，政府負擔的費用將會是天文數字，政府必須考慮檢討2元的優惠水平，或重回合資格人士至65歲或以上。

自由黨不支持開徵銷售稅，憂慮會打擊本地零售業。（梁煥敏攝）

不支持開徵銷售稅作為開源措施

本身代表零售業界的邵家輝則表明，不應開徵銷售稅作為開源方法，指現時零售疲弱情況下開徵銷售稅只會雪上加霜，希望當局大力發展旅遊，例如爭取更多自由行城市，及讓大灣區八個城市試行「一周一行」，及撤銷「限奶令」。

煙稅問題，該黨認為政府分別於2023年及2024年增加煙草稅31.48%及31.92%，不但未有令吸煙人數相應減少，反而助長私煙活動日益猖獗，政府的煙草稅收更大幅減少。例如2023年2月大增煙草稅後，吸煙率只由9.5%微降至9.1%。既然吸煙人數未有大減，加了三成煙草稅理應會令煙草稅收相應大增，但事實是該稅收反而由加稅前（2022-23年度）79.3億元倒跌至加稅後（2023-24年度）72.5億元。到2024年2月再大增煙草稅後，政府煙草稅收的減幅更為驚人，3月至11月只有17.78億元，比對上一年同期36.62億元減少一半有多（51.5%），反映政府可能流失了巨額煙草稅收益至私煙市場。由此估計，政府於2024-25年度可能損失30至40億元煙草稅收（約為對上年度72.5億元稅收的一半）。因此，自由黨建議政府除了要加強打擊私煙，也應將煙草稅率回復到2023年水平，以重獲數十億元稅收，保障政府收入之餘亦減少不法分子得益。

但庫房煙草稅收入減少，建議煙稅退回到2023年水平，令吸煙人士不會鋌而走險到私煙市場。

自由黨又提倡放寬長者同住公屋入息限制（資料圖片）

倡放寬長者同住公屋入息限制

自由黨選委界立法會議員李鎮強倡檢討工程項目建築費、輸入外勞中位數。此外，他倡議放寬長者同住公屋住戶入息限額要求，指不少人擔心超過公屋入息限額，而選擇不就業。

自由黨建議為新能源車豁免首次登記稅（馮子健攝）

促豁免新能源商用車輛首次登記稅

自由黨航運交通界立法會議員易志明促向大宗商品交易商，提供稅務優惠及較低成本的融資措施，吸引該等貿易商落戶香港，讓香港構成高端航運中心。他亦建議向新能源商用車輛提供首次登記稅豁免。

自由黨副主席陳曉峰則建議推動體育產業，倡香港培養體育爭議專家，又建議引入內地數據、外國數據來港等。