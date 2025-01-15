政府首季交修例草案　推動業權註冊逐步取代契約制、新批土地先行

發展局局長甯漢豪今日（15日）在立法會會議上表示，政府正計劃由業權註冊制度逐步取代現行契約註冊制度，將在新批出的土地先行，計劃在第一季向立法會提交《土地業權條例》修訂草案。至於現有土地契約，她指需做審查、確定業權才能再推行，且出現爭議時如何作出賠償，正與不同持份者密切討論。



發展局局長甯漢豪稱，政府正計劃由業權註冊制度逐步取代現行契約註冊制度，（黃浩謙攝）

商界（第三）立法會議員嚴剛關注樓契紙本厚重、易損壞，詢問政府會否檢視「影印契」效力，並推動固定資產產權證明電子化。甯漢豪表示，樓宇買賣、貸款時多種情況下均需要提供樓契正本，政府留意到法院裁決業權時需要提供令人滿意的證據消除疑問，包括法定聲明提供遺失原因、提供副本等。

甯漢豪表示，過去3個財政年度，土地註冊處大約提供近十萬份土地文書的核證副本，建築物有關命令或政府批地文件等，涉及轉讓的僅佔3%。她又指，政府正計劃由業權註冊制度逐步取代現行的契約註冊制度，以新批土地先行，計劃第一季向立法會提交《土地業權條例》修訂草案，新制度下業權註冊記錄是不可推翻的記錄，市民無需再保存連串業權文書；政府未來會發出一至兩張紙的樓契，並以電子檔留檔。

嚴剛（站立者）關注本港樓契電子化問題（黃浩謙攝）

至於會否讓房委會「先行先試」產權證明電子化，甯漢豪指不同經濟體都沒有完全走向產權證明電子化，因為會帶來一定不安，要小心行事，形容業權註冊制度是「第一步」，之後再回看其他經濟體做法及社會接受程度，再考慮是否進行下一步電子化，強調業權化已經花了多年與持份者商討。

新民黨容海恩表示，香港六成物業沒有按揭，詢問局方有否計劃「兩條腿走路」，讓市民登記過往樓契。甯漢豪表示，現時如果有人遺失樓契，已經有制度由業主向法庭陳述、向土地註冊處取得副本後確立業權。她又指建立一個新制度要花很多功夫，不如盡快先推行新批出土地的業權註冊制度。