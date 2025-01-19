陳茂波赴瑞士世界經濟論壇推介香港　料內地經濟發展方向成焦點

「世界經濟論壇」年會將於瑞士達沃斯舉行，以「智能時代的合作」為主題。財政司司長陳茂波明日（20日）將赴當地出席論壇，他指今年國務院副總理丁薛祥也赴會發表演說，相信內地的經濟情況、發展方向和重點，都是近年論壇年會的重要焦點之一。



陳茂波指，不少地區政商界領袖了解香港和區內的政經情況和最新資訊，以及區內就一些國際議題上的觀點，他會借論壇向他們介紹，並積極推介香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢和價值。



2025年1月14日，第18屆「亞洲金融論壇」舉辦，財政司司長陳茂波與吉爾吉斯總理Adylbek Kasymaliev會面。（陳茂波網誌）

陳茂波：央行行長潘功勝說明中國經濟穩步發展

上周一連兩天在港舉辦的第18屆「亞洲金融論壇」，除有3,600名來自全球50多個國家和地區的金融和政商界領袖參與，內地方面，中國人民銀行行長潘功勝和世界銀行前首席經濟學家林毅夫亦出席，分享內地經濟、社會和金融等方面的最新形勢和發展。陳茂波今日（19日）在網誌回顧說，他們以事實說明，「中國經濟無論是當前或中長期而言，都在穩步發展，前景可期」。

陳茂波與來港參加論壇的盧森堡財政部部長Gilles Roth會面。（陳茂波網誌）

陳茂波亦總結論壇期間的觀察：有歐美金融機構領袖對他表示，隨著內地和亞洲地區的中產和富裕人士數目迅速增加，香港是機構拓展多元化資產配置業務的理想據點；有「全球南方」國家的代表則稱，冀善用香港多元化的籌融資服務，支持他們本國加快基建和經濟發展、綠色轉型以至分攤災害風險等工作。

中國人民銀行行長潘功勝（REUTERS/Tingshu Wang TPX IMAGES OF THE DAY）

中央將提高國家外匯儲備在港的資產配置

陳茂波在網誌中強調國家對香港金融方面的支持，首先提到潘功勝在論壇發言中宣布了多項深化互聯互通的措施，並聚焦四個重點方向，全力支持香港建設國際金融中心：一是支持香港資本市場發展，持續深化兩地金融市場互聯互通；二是做大做強香港離岸人民幣業務樞紐地位；三是強化香港國際資產管理中心和財富管理中心功能；四是堅決維護香港金融穩定與安全。

陳茂波與與芬蘭央行行長Olli Rehn會面。（陳茂波網誌）

陳茂波特別提到，在支持香港資本市場發展方面，中央將提高國家外匯儲備在香港的資產配置。他指，互聯互通的進一步深化，亦將吸引更多國際資金通過香港投資内地、助力內地產業升級發展，為香港的資本市場開闢更廣闊的發展空間。