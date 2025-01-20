法律年度｜杜淦堃：應以審慎和相稱方式運用新國家安全法例下權力

2025年法律年度開啟典禮今日（20日）舉行，大律師公會主席杜淦堃的致辭，也涉及國家安全法例。他指，過去一年，在香港以外的評論者繼續批評本港的司法系統，部分評論無疑是不公平的，有些可能是有惡意的，特區政府也用同樣強硬的語言作反駁。他指，行動勝於言語，政府務必證明本港是一個尊重公民權利的司法管轄區、所有級別的官員和公職人員都必須能夠表明 ，是根據被賦予權力時的目的，真誠和公平地行使那些權力。



杜淦堃重申，應以審慎和相稱的方式來運用新的國家安全法例下的權力，強調這不但對經濟的成功和市民的福祉極為重要 ，也與「一國兩制」的成功相輔相成，對香港的未來具有重大意義。



大律師公會主席杜淦堃指政府務必證明本港是一個尊重公民權利的司法管轄區（廖雁雄攝）

杜淦堃在2025年法律年度開啟典禮上致辭時指，香港面臨一些嚴峻的宏觀經濟阻力，當政府努力應對這些挑戰時，大家不應忘記，普通法和司法體系是香港成功和憲制有序的關鍵。《基本法》第109條清晰地規定，要持續提供適當的經濟和法律環境，以保持香港的國際金融中心地位。因此，不能低估司法系統對經濟的影響。

他指，香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，司法系統在特別行政區以外具有獨特的作用，應該竭盡所能，擔當好法律樞紐及粤港澳大灣區和更廣泛地區的聯繫人角色。

杜淦堃指政府務必證明尊重公民權利（黃偉民攝）

政府務必證明尊重公民權利 公職人員公平行使權力

杜淦堃指，過去一年，在香港以外的評論者繼續批評本港的司法系統。部分評論無疑是不公平的，有些可能是有惡意的，旨在破壞本港的繁榮。大部分的批評涉及2019年發生的事件所引發的國家安全相關問題。這些批評經常遭到政府使用同樣強硬的語言來反駁。杜強調，毫無疑問，維護國家安全具有根本重要性，對維持經濟繁榮和市民的福祉亦非常重要。這解釋了為何國家安全法例賦予執法機構廣泛的權力一其他司法管轄區都有很多如此的權力，這些權力因為保護基本權利而獲得認可。

2025年法律年度開啟典禮（廖雁雄攝）

1月20日，2021年曾入院放病假數月的國安法指定法官、總裁判官蘇惠德出席法律年度開啟典禮。（直播截圖）

不過，他強調，歸根究底，行動勝於言語。政府務必證明是一個尊重公民權利的司法管轄區 。所有級別的官員和公職人員都必須能夠表明 ，他們是根據被賦予權力時的目的，真誠和公平地行使那些權力。企業一定要有信心，它們是會被依據原則而非以任意的方式對待。

我們應該以審慎和相稱的方式來運用新的 國家安全法例下的權力。這不但對我們經 濟的成功和我們市民的福祉極為重要， 這 與「一國兩制」的成功亦相輔相成，對香港的未來具有重大意義。 大律師公會主席杜淦堃

展望未來，將要卸下大律師公會主席一職的他相信，2025年無疑又將是豐富多彩的一年。複雜的地緣政治環境肯定會帶來阻力。但他依然相信，挑戰最終會過去的，香港不但能夠生存，還會如以往一樣蓬勃發展 。大律師公會將繼續盡本分，展示他們對法治的承諾，支持獨立的司法機構為本港服務。