杜淦堃專訪｜大律師公會不會怕事噤聲　盼香港｢唔可以得一種聲音｣

撰文：潘耀昇
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「『兼聽則明』，大家都唔想同聲層效應，個個講一樣嘢你就覺得係啱。」── 有胸襟接納不同意見，是杜淦堃出任大律師公會主席三年的堅持。交棒在即，他接受《香港01》專訪回顧上任初期被冠以保守形象，任內恢復訪京傳統，杜坦言公會與北京絕對要維持溝通，但不能「報喜不報憂」，重提23條立法期間「公會唔會因為怕事而唔發聲，唔可以討好任何一方」，即使部分建議終不被採納，至少已盡力表達意見。

任內不時出現司法制度爭議，包括「屠龍案」多名被告脫罪，引伸出資深大狀湯家驊提議改革陪審團制度，形容要糾正有違事實的判決。杜淦堃明言「唔同意呢個講法」，稱陪審團制度運作多年，盼社會了解法官引導陪審團的方法才作合理評論，認同不能輸打贏要。他歡迎會員提意見，公會亦容得下不同觀點，寄語香港作為多元社會，「唔可以得一種聲音」，最重要政府持開放態度理解不同意見。

香港大律師公會主席杜淦堃完成三年任期，卸任前接受《香港01》專訪。（歐嘉樂攝）

杜淦堃執掌大律師公會與中央「破冰」

外界對今屆大律師公會最有印象的，莫過於與中央「破冰」，在杜淦堃執掌下的公會，相隔五年再應邀率團訪問北京，與港澳辦、基本法委員會等部委見面。誠然，公會回歸前每年都有訪京團，自2018年起「人權大狀」戴啟思以及夏博義先後接任主席後，公會與北京及港府關係緊張，更多次被官方批評。

香港大律師公會主席杜淦堃坦言為公會找定位非常困難，「我哋既係一個專業團體，北京又重視香港嘅司法制度」，深信與北京維持坦誠溝通的關係，才符合香港整體利益。（歐嘉樂攝）
香港大律師公會主席杜淦堃感覺中央重視公會在法律議題上的意見。（歐嘉樂攝）

直至杜淦堃2022年在無對手下當選公會主席，雙方才一改劍拔弩張的狀態，人民日報評論文章更形容公會真正回歸專業，堅持落實「愛國愛港」原則。

公會與北京絕對要溝通　惟不能「報喜不報憂」

回顧三年任期，經歷多宗國安法審訊、基本法23條立法、恢復訪京傳統，杜淦堃坦言為公會找定位非常困難，「我哋既係一個專業團體，北京又重視香港嘅司法制度」，深信與北京維持坦誠溝通的關係，才符合香港整體利益，亦感覺中央重視公會在法律議題上的意見。

公會去內地甚至訪京傳統，90年代中已經有。我唔覺自己做咗啲咩新嘢，當日喺北京都係話好似見到老朋友久別重逢咁。
大律師公會主席杜淦堃
香港大律師公會主席杜淦堃強調公會不會「報喜不報憂」。（歐嘉樂攝）

對於大律師公會是否與北京要有溝通的關係，杜淦堃斬釘截鐵地道「呢個係絕對嘅」，解釋能夠去北京向中央好好解釋香港情況，坦誠全面向北京表達意見的機會很寶貴，因香港是國家唯一一個普通法司法管轄區，政府亦想知道市民關心的法律議題，以及公會以專業角度提出的觀點，強調公會不會「報喜不報憂」。

佢哋都唔想我哋淨係報喜不報憂，咁所以有呢個途徑去到北京直接咁去溝通，我覺得係相當之重要。
大律師公會主席杜淦堃

「報喜不報憂」的例子，要數到基本法23條立法前一個月。杜淦堃獲邀與港澳辦主任夏寶龍在深圳會面，當時表明有向夏如實反映香港法治情況。

23條立法　公會已盡力表達意見

同月，大律師公會向港府提交23條立法書面意見書，過百頁闡述公會同意港府履行憲制責任立法的立場之餘，亦就多條罪行提出建議，包括竊取國家秘密應考慮引入「公眾利益」作抗辯理由。

大律師公會主席杜淦堃去年向港府提交23條立法書面意見書。(夏家朗攝)
香港大律師公會主席杜淦堃談及23條立法時，公會已盡力表達意見。（歐嘉樂攝）

最終，部分建議不被採納。杜淦堃說最重要是公會闡述了23條立法的立場，「你話有啲地方不被採納嘅話，呢個當然我哋唔係好想見到，但最重要係提出咗我哋嘅意見，公眾理解我哋嘅立場」，坦言公會已盡力表達意見，並在不同範疇上將香港情況與其他司法管轄區的法例比較，公會同事亦很辛苦整理資料，幾乎天天「開夜車」。

大律師公會主席杜淦堃上任後，向傳媒解答《港區國安法》法律問題。（鄭子峰攝）
香港大律師公會主席杜淦堃完成三年任期，卸任前接受《香港01》專訪。（歐嘉樂攝）

不取悅任何一方　非為反對而反對

有聲音認為公會23條的意見書較2002年保守，如當年曾提議廢除「隱匿叛國」罪，公會對此罪「復活」原則上支持。回想當時外界對公會的評價，杜淦堃說不應去定義公會保守與否，只是就特定法律議題發聲。

我哋唔係時事評論員，唔係政治組織。我哋真係提供專業中肯意見，亦都唔係話要幫、取悅任何一方，或者要行出嚟吶喊助威，所以立場保守與否好多時係觀感問題，但係好明顯我哋唔係為反對而反對。
大律師公會主席杜淦堃

他說如果政府某個建議於法律角度上「站得住腳」，公會亦要告訴公眾，如果有範疇公會不同意，亦要坦誠提出意見。他說公會作為法律專業團體，法律議題上從無缺席。

唔會因為怕事而唔發聲，你都唔可以話討好任何一方或者會開罪任何一方，我覺得有理性務實嘅討論已經係最重要。
大律師公會主席杜淦堃

在任三年，不時出現司法制度爭議。其中一項是多名終審法院海外非常任法官，引發坊間討論海外法官制度去留的爭議。杜淦堃說海外法官制度，對香港發展相當重要，廿多年來多宗終審庭案例獲其他普通法司法管轄區引用，形容海外法官功不可沒。

杜淦堃說海外法官制度對香港發展相當重要。(夏家朗攝)
香港大律師公會主席杜淦堃完成三年任期，卸任前接受《香港01》專訪。（歐嘉樂攝）

邀海外法官不應設地域限制　多溝通解決市民信心問題

目前，終院海外非常任法官剩6人，4人澳籍2人英籍。杜淦堃認為只要海外法官達到水平，都可以邀請到香港出任非常任法官，沒有地域限制，「無一個前設要喺邊度搵，例如中東唔係普通法嘅國家咁梗係唔得，最緊要地位係咪真係最頂尖、最優秀嘅法官」，強調重點是法官的專業能力。

對於社會對海外法官的信心問題，他說市民未必會最了解每一位法官專業能力或撰寫的判詞，因此如果要選擇到其他司法管轄區揀選海外法官，「我諗可能喺溝通方面要做多少少功夫。」

香港大律師公會主席杜淦堃稱陪審團制度運作多年，是司法制度中很重要的部份。（歐嘉樂攝）

不同意湯家驊改革陪審團之說　盼勿輸打贏要

另一項近年的司法制度爭議，包括「屠龍案」多名被告脫罪，身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊提議改革陪審團制度，形容要糾正有違事實的判決。杜淦堃不評論個別案件，對湯家驊的提議，杜明言「唔同意呢個講法」，稱陪審團制度運作多年，是司法制度中很重要的部份，陪審團裁決時都會聽從法官意見，考慮證據邏輯去達致結果，認同不能輸打贏要。

（陪審團）制度適唔適合保留，唔可以就咁話因為有啲被告脫罪，我哋就要廢除嗰個制度。大家都要睇返證據、當時法官嘅引導，先作出一個合理嘅評論。我唔覺得而家係發生咗啲咩事，我哋需要去改革呢啲制度。
大律師公會主席杜淦堃

杜淦堃說大部分刑事案不在高等法院審理，故不設陪審團。然而，應否設陪審團的問題亦都不應加入政治考量，應遵守法律原則處理。他舉例高院審理的黎智英案不設陪審團，亦非香港獨有，「英國好多涉及國家安全嘅案件都係冇陪審團。我諗每個制度都有佢嘅優勢，現行嘅制度我覺得係已經考慮咗唔同情況。」

香港大律師公會主席杜淦堃說國安法頒布時間不是很長，加上23條去年才通過，至今不足一年，希望大家給予法庭空間處理案件。（歐嘉樂攝）
香港大律師公會會址擺放的紀念品。（歐嘉樂攝）

三年前曾指同意國安法帶來法治挑戰，惟目前討論國安法條文要否修改或放寬沒有建設性，毋須現階段討論。杜淦堃說國安法頒布時間不是很長，加上23條去年才通過，至今不足一年，希望大家給予法庭空間處理案件，「其實大部份案件係未處理完畢嘅，我諗法庭對於有關條文嘅演繹，其實亦都係進行中」，討論是否修改國安法條文的時機「絕對唔可以用（案件）數量去睇」，呼籲相信香港司法制度。

香港大律師公會主席杜淦堃說公會容得下不同觀點，坦言「如果大家嘅意見全部都一樣，我覺得先至可能係唔正常」。（歐嘉樂攝）

香港多元社會　盼「唔可以得一種聲音」

杜淦堃歡迎會員提意見，公會亦容得下不同觀點，坦言業界1,700名大律師於很多議題上都意見不一，「如果大家嘅意見全部都一樣，我覺得先至可能係唔正常」，即使會員有時與公會觀點不一，感謝大家仍支持公會工作，亦不吝嗇繼續表達自己意見，他很強調要尊重意見，包容不同聲音。

法律界多元意見的特色，杜淦堃認為亦套用於香港社會。（資料圖片）
香港大律師公會主席杜淦堃完成三年任期，卸任前接受《香港01》專訪。（歐嘉樂攝）

法律界多元意見的特色，杜淦堃認為亦套用於香港社會。他說政府最重要明白到市民各種各樣不同意見，即使在意見不一的情況下，都可以理解大家不同的想法。

香港唔可以淨係得一種聲音，亦都點解香港發揮到兩制特色。我哋成日都話「兼聽則明」，公會嘅態度都一樣，同唔同界別溝通時要持開放態度，大家都唔想同聲層效應，個個都淨係講一樣嘢，你就覺得係啱。
大律師公會主席杜淦堃
大律師公會主席杜淦堃（右）與競逐下任主席的現任副主席毛樂禮（左）曾經一同見記者。（梁鵬威攝）

「公會主席嘅工作，我相信一日有48個小時都做唔晒。」大律師公會換屆在即，副主席毛樂禮預料在無競爭下當選下任主席。很大機會交棒予副手的杜淦堃表示，喜見有會員願意承擔公會工作，有信心公會一直都會有具能力的資深大律師領導，絕對沒懷疑往後繼任人的能力，甚至對公會核心價值的理解，秉持專業維護法治，在重要法律議題上不可以不發聲，亦都要表達公會「真正嘅意見」，以符合會員及社會對公會的期望。

香港大律師公會主席杜淦堃完成三年任期，卸任前接受《香港01》專訪。（歐嘉樂攝）
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