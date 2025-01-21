世界經濟論壇｜陳茂波向歐美大企業推介香港　出席丁薛祥演說環節

正在瑞士達沃斯的財政司司長陳茂波在當地時間昨日早上（20日），與多位出席世界經濟論壇年會的金融工商界領袖共進午餐，推介香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢和價值，參會嘉賓來自歐美、中東、日本等地的大型金融、運輸、工業和科技企業。他今日（達沃斯時間21日）將出席國務院副總理丁薛祥發表演說的特別環節。



陳茂波（左四）與多位來自世界各地出席世界經濟論壇年會的金融工商界領袖進行午餐會。（政府新聞處）

陳茂波向他們簡介了香港最新的經濟和社會發展情況，特別是去年本港金融市場所取得的發展，及在吸引企業、匯聚人才方面的成績。陳茂波向他們重點介紹香港在金融、創科、貿易、航空運輸等方面發展策略和措施，以及如何為全球各地的企業和人才創造機遇。

陳茂波（左）與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆．布代維會面。（政府新聞處）

其後，陳茂波與海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）秘書長賈西姆．布代維會面，討論加強雙邊經貿合作。他感謝對方早前親身到香港出席第十八屆亞洲金融論壇，雙方均認為這次論壇的全新環節「海灣阿拉伯國家合作委員會專場」是推進香港與海灣國家金融服務合作的里程碑。陳茂波亦指，期待加快推進香港與海合會簽訂自由貿易協定，並表示特區政府會積極推動更多與海灣阿拉伯國家的商務代表團互訪，推進兩個地區在數字經濟、綠色轉型的項目對接，以及在證券市場、伊斯蘭金融、資產及財富管理等領域的合作。

陳茂波（左二）與Revolut主席Martin Gilbert會面。（政府新聞處）

他下午又與英國一家專門提供數字銀行服務的金融科技企業Revolut的主席Martin Gilbert會面，了解其數字銀行營運、加密貨幣交易、電子銀行服務保安風險管理等方面的最新發展。陳茂波表示，香港擁有蓬勃的金融科技生態，是進入中國內地市場的最佳據點，歡迎對方在香港擴展業務，以開拓內地以至東南亞的市場。