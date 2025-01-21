李家超偕妻探港產大熊貓BB　獸醫透露最新健康狀況｜政壇諸事町

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB下月半歲大，行政長官李家超日前與太太林麗嬋探一對BB，預告牠們2月16日在海洋公園與公眾見面，前一天更會舉行半歲生日亮相儀式。



1月21日，李家超在Facebook貼上與太太探港產大熊貓BB的相片。（李家超FB）

李家超今天（21日）在Facebook貼上與太太探港產大熊貓BB的相片，兩人隔玻璃向大熊貓揮手，一對BB在飼養員的懷抱中與李家超見面。

一對港產大熊貓龍鳳胎BB 2月16日在海洋公園與公眾見面，李家超與妻探牠們。（行政長官辦公室片段截圖）

一對港產大熊貓龍鳳胎BB 2月16日在海洋公園與公眾見面。（行政長官辦公室片段截圖）

李家超聽取人員匯報，表示很高興得悉一對BB正健康成長。（行政長官辦公室片段截圖）

李家超說聽取海洋公園動物護理和獸醫團隊，以及中國大熊貓保護研究中心就牠們的健康狀況所作的評估和匯報，很高興得悉一對BB正健康成長。

一對港產大熊貓龍鳳胎BB 2月16日在海洋公園與公眾見面，李家超與妻探牠們。（行政長官辦公室片段截圖）

一對港產大熊貓龍鳳胎BB 2月16日在海洋公園與公眾見面。（行政長官辦公室片段截圖）

一對大熊貓BB會於2月16日（農曆正月十九，星期日）在海洋公園跟公眾見面，而前一天2月15日（正月十八，星期六）大熊貓BB半歲生日，當日會有大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式。

1月21日，海洋公園發布一對大熊貓BB的最新相片。（海洋公園）

1月21日，海洋公園發布一對大熊貓BB的最新相片。（海洋公園）

1月21日，海洋公園發布一對大熊貓BB的最新相片。（海洋公園）

1月21日，海洋公園發布一對大熊貓BB的最新相片。（海洋公園）

1月21日，海洋公園發布一對大熊貓BB的最新相片。（海洋公園）

海洋公園亦發布一對大熊貓BB「家姐」、「細佬」的最新相片，透露牠們會在園區的「大熊貓之旅」見公眾，探訪詳情及具體安排要繼續留意海洋公園。

一對港產大熊貓龍鳳胎BB 2月16日在海洋公園與公眾見面，李家超與妻探牠們。（行政長官辦公室片段截圖）

一對港產大熊貓龍鳳胎BB 2月16日在海洋公園與公眾見面。（行政長官辦公室片段截圖）

一對港產大熊貓龍鳳胎BB 2月16日在海洋公園與公眾見面。（行政長官辦公室片段截圖）