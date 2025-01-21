大熊貓龍鳳胎2.16跟公眾見面　李家超：主張有命名活動添喜悅感覺

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎BB快要半歲大了！行政長官李家超今日（21日）在行政會議前見傳媒時宣布，一對大熊貓BB會於農曆正月十九（2月16日、星期日）在海洋公園正式跟公眾見面，而前一日正月十八、即2月15日大熊貓BB半歲生日當日，會有大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式。



香港大熊貓官方專頁

李家超今早公布大熊貓龍鳳胎BB亮相消息後被問到是否有命名活動時表示，他主張有一個命名活動，讓大眾可以參與其中，詳情稍後公布：「希望呢個大家庭嘅喜悅，大家、每個人都可以分享，有一個命名活動會更添溫暖同喜悅感覺。」

海洋公園主席龐建貽上月在電台節目中曾表示，專家認為大熊貓BB出生半年後才合適亮相，因此期望今年元宵佳節（2月12日）前後能讓牠們與公眾見面，「我自己個人希望農曆新年後，會唔會係年宵佳節嘅時候，有機會同大家見到面。」