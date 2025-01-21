地區治理領導委員會會議　指示改善交通交滙處通風、巡查冷氣滴水

政務司司長陳國基今日（21日）主持地區治理領導委員會第四次會議，指示相關決策局和部門致力進一步提升社區環境和設施，包括改善公共運輸交匯處的照明和通風等，讓市民有更舒適候車環境；加強清潔行人路上的污漬和青苔，提升市容；今年夏季針對大廈冷氣機滴水黑點，加強巡查、執法和宣傳教育工作，確保環境衞生；及強化主題種植，加強城市面貌和吸引力。



政務司司長陳國基（右二）今日（21日）主持地區治理領導委員會第四次會議，督導和指示各決策局及部門就地區關注的議題制訂應對策略方針，旁為政務司副司長卓永興（右三）、民政及青年事務局局長麥美娟（左三）和民政及青年事務局副局長梁宏正（左二）。（政府新聞處）

陳國基表示，隨着完善地區治理體系貫徹落實，地區治理工作在過去一年得以提速提效進行，在各個重點範疇都推出了加強措施，涵蓋長者、兒童、環境衞生、治安、屋邨環境、道路設施及安全，以至數碼共融，並取得實質成效。領導委員會會繼續督導各決策局和部門聚焦解決民生難題，為市民謀福祉。

政務司司長陳國基今日（一月二十一日）主持地區治理領導委員會第四次會議（政府新聞處）

領導委員會大又跟進第三次會議所定的八個地區議題工作進度，包括擴大課後託管、加強支援家長；關愛長者、加強社區支援；打造潔淨街市、起動全城滅鼠；提升治安水平、全面打擊罪案；改善行人設施、確保道路安全；提升社區環境、強化地方特色；優化公共屋邨環境、締造舒適家園；及關愛長者、促進數碼共融。

由政務司副司長卓永興主持的地區治理專組，會按照地區治理領導委員會所定的整體策略方針，統籌各決策局和部門推進各個地區項目，提升市民的生活水平，增強市民的獲得感、幸福感、安全感。