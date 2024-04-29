地區治理專組檢視工作進展　警擬在615個罪案多地點裝閉路電視

政務司副司長卓永興今日（29日）主持「地區治理專組」第四次會議，跟進「地區治理領導委員會」交付的工作，檢視七十五周年國慶慶祝活動的籌備工作，及七個地區議題的落實進度，當中包括警方計劃在各區罪案數字較高的615個位置安裝閉路電視，對街頭罪案發揮阻嚇及偵查作用，並已率先於今年四月在旺角完成安裝15組鏡頭作技術測試。



卓永興敦促各部門做好市民關心的各項地區工作，持續提升地區治理效能。



政務司司長主持的「領導委員會」早前為七個地區議題制訂策略方針，涵蓋兒童和長者支援、環境衞生、治安、道路安全，行人設施和屋邨環境等範疇。專組負責跟進有關項目實施細節及進度，其中負責提供課後託管服務的非政府機構已陸續於去年九月開始投入服務。截至今年二月底，共有59間小學參與「在校課後託管服務試行計劃」，合共提供約2900個服務名額。

至於關愛長者、加強社區支援方面，康樂及文化事務署已在18個康樂場地增設適合長者的健身設施，本年度會舉辦約5700項專為長者而設的免費康體活動。社會福利署三月推出先導計劃，以荃灣區及南區作為試點，由「地區服務及關愛隊伍」於家訪時協助辨識有需要幫助的隱蔽長者、護老者和殘疾人士照顧者，轉介至社署和社福單位跟進支援。

打造潔淨街市、起動全城滅鼠的工作，食物環境衞生署正繼續優化公眾街市和熟食市場的衞生潔淨情況，包括陸續加強各街市清潔頻次，及於今年二月於皇后街熟食市場開展試行優化攤檔。 食環署亦正持續加強防治鼠患，包括增加夜間防治鼠患流動隊；擴展食肆在後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾的試驗計劃等。

提升治安水平、全面打擊罪案。警方計劃在各區罪案數字較高的615個位置安裝閉路電視，對街頭罪案發揮阻嚇及偵查作用，並已率先於今年四月在旺角完成安裝15組鏡頭作技術測試。

路政署正擴大重鋪行人路路面，其中18段的工程已經完成。運輸署則在各區行人過路處黑點，安裝投射紅光的新型輔助行人過路裝置，首17個地點的裝置已完成安裝並投入運作。 路政署已於全港18區選定36條行人天橋及隧道，並會設計及進行翻新和美化工程，亦已選定10個合適地點及完成初步設計，以期試行增設可讓市民坐下稍為歇息的欄杆。目標在今年年中開展工程。

房屋署今年第一季為轄下10條公共屋邨開展屋邨環境改善工程，並會於第二季開始在另外五條屋邨進行具主題改善工程的設計。