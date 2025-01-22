鄧家彪指中大邀數學大師丘成桐來港設學院　惟未獲政府財政支持

立法會今日（22日）辯論由全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼動議的「把握戰略機遇，推動香港教育、科技和人才一體化發展」議員議案。身兼中文大學校董、工聯會立法會議員鄧家彪表示，中文大學已邀請曾任哈佛大學教授、獲數學界最高榮譽菲爾茲獎的丘成桐到港開設學院，惟未獲政府財政支持，強調即使現時本港財政十分緊缺，仍期望特區政府可撥款支持尖端科學家來港。



數學界最高榮譽菲爾茲獎得主丘成桐（互聯網）

丘誠桐在香港培正中學讀書， 1966年以優異成績，考入香港中文大學崇基學院，主修數學。 他是數學界最高獎菲爾茲獎首位華人得主，也是目前全球唯一一位包攬六項世界頂級科學大獎的科學家。

鄧家彪（盧翊銘攝）

鄧家彪表示，本港現時有五間大學位例全球大學排名首100位，而以全球創新指數排名為例，本港在2023年位列第17名，以色列排行14名，惟以色列並沒有任何一間大學排名位列全球百大之內。他續說，政府推動創新工作十分著力，惟本港在研發上佔整體本地生產總值只有1.5%，上海則為4.44%，北京更有6.83%，反映政策推動、民間企業未啟動。

提出動議的李慧琼表示，香港高等院校在基礎研發方面取得驕人成績，多所大學在世界大學排名位居前列，科研論文被引用次數多，但在科教融匯以至產教融合方面仍然有很大的提升空間，她認為，高等院校很多優秀研發成果只於論文發表，未能轉化成為實際應用，制約了香港創科發展的潛力。

她建議進一步鼓勵高校研究人員投身具有經濟前景和商業價值的應用研發項目，又認為本港大學可以動用儲備，加強設立跨學科創新研究基金，支持不同院系的研究人員組建聯合團隊，同時加強在跨學科創新實驗室，為跨領域研究提供足夠的硬件支持。

大學教育資助委員會（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮則回應稱，大學教育資助委員會的研究資助局一直積極推動香港高等教育院校進行不同領域的跨學科或跨院校協調研究， 同時設多項協作研究計劃，鼓勵本地大學研究人員和團隊與本地、內地及海外大學或機構的研究人員合作，促進學術研究交流。教資會鼓勵和支持本港高教界進行更多具有廣泛社會意義，及較高經濟效益和社會效益的研究 ，積極為社會帶來正面影響和貢獻。