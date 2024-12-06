丘成桐及顏寧獲嶺大頒榮譽博士學位　丘勉勵年輕人探索未知的世界

嶺南大學舉行2024年榮譽博士頒授典禮，世界知名數學家丘成桐教授和傑出結構生物學家顏寧教授獲頒授榮譽理學博士學位，以表彰他們在各自專業領域取得的卓越成就及造福社會的重要貢獻。



顏寧教授勉勵年輕的科學家，希望他們能被發自内心的好奇去發掘自我潛能。(嶺大提供圖片)

顏寧教授代表各榮譽博士致謝辭時表示，嶺大致力於培育全方位卓越、具社會承擔的畢業生，這種教育理念為當今時代樹立了良好典範。通過營造慎思明辨、踐行創新精神和道德責任的學習文化，嶺大裝備學生在專業上脫穎而出，成為心思慎密、能創造積極影響的世界公民。

她同時勉勵年輕的科學家，希望他們能被發自内心的好奇，而非外在壓力所推動，去發掘自我潛能，盡展所長，帶來獨創的變革性貢獻。她又說，作為當代研究者的任重道遠，其使命是將前沿研究轉化為解決人類健康挑戰的切實可行方案，並培育能將之薪火相傳下去的科學家。

丘成桐教授在嶺大主持以「數學之美」為題的論壇。(嶺大提供圖片)

此外，丘成桐教授亦於同日在嶺大主持以「數學之美」為題的論壇，與在場師生分享解開數學奧秘的心路歷程，又講述了數學之美、數學之趣和數學之應用。丘教授表示，自然界的美是他研究基礎數學的靈感來源，認為「天地萬物可改變，唯獨數學真理不變」。他解釋，從微積分、電磁理論、規範場論、到標準模型，物理學家對真理的了解不停地改變，而對其中的數學內容卻從未質疑其正確性。因此，數學可視為人類文明的基礎。

丘教授（右) 勉勵年輕人要在科學前沿開展更精深的研究。(嶺大提供圖片)

丘教授其後與現場師生對話，期間討論氣氛熱烈，丘又勉勵年輕人要在科學前沿開展更精深的研究，探索未知的世界。