蛇年｜解放軍駐港部隊向港人拜早年：一起見證東方之珠更璀璨奪目

即將踏入蛇年，解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將，與政治委員賴如鑫海軍少將今日（23日）代表駐港部隊全體官兵，發信向香港市民拜年，恭祝市民朋友們福氣滿滿、好運連連，家肥屋潤、喜樂安寧。

信中指，獅子山下，新元肇啓，「一國兩制」實踐進入了新階段，香港也面臨新的歷史機遇，在偉大祖國的支持下，特區政府和廣大市民攜手齊心，一定能夠開闢更加美好的前景。信中指，飲香江之水，守萬家燈火，駐軍官兵將牢記職責使命，矢志不渝堅守崗位，與大家一起見證「東方之珠」更加璀璨奪目、大放異彩。



中國人民解放軍駐香港部隊恭祝香港特區全體市民新春快樂！闔家幸福！

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翔龍辭舊歲，金蛇舞新春。在這萬象更新的美好時刻，我們謹代表駐香港部隊全體官兵，向大家致以誠摯問候和美好祝福，恭祝市民朋友們福氣滿滿、好運連連，家肥屋潤、喜樂安寧！

回望這一年，特區政府堅定維護國家安全，完成《基本法》第二十三條立法，社會長治久安可感可期，多元經濟蓬勃發展，國際影響力不斷提升。廣大市民敢打敢拼、勇攀高峰，在市井商海創業興業、在奧運賽場奮勇爭先、在樓宇街巷辛勤建設，收穫了累累碩果。駐軍官兵由衷敬佩，向你們致以最誠摯的祝賀！

軍徽映紫荊，風雨鑄忠誠。過去一年，駐香港部隊堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席決策部署，認真落實「一國兩制」方針和香港特別行政區《基本法》、駐軍法，忠實履行防務職責，堅定支持特區政府依法施政。我們狠抓練兵備戰，礪劍南北強本領，走出國門練打贏，履行使命任務能力不斷提升。我們賡續愛港深情，軍營開放共話魚水情深，慰老愛幼共築和諧家園，共迎海軍31艦編隊來訪，在香江之畔持續唱響國安家好的動人旋律。衷心感謝特區政府、社會各界和廣大市民的信任和支持！

獅子山下，新元肇啓。「一國兩制」實踐進入了新階段，香港也面臨新的歷史機遇。在偉大祖國的支持下，特區政府和廣大市民攜手齊心，一定能夠開闢更加美好的前景。飲香江之水，守萬家燈火，駐軍官兵將牢記職責使命，矢志不渝堅守崗位，與大家一起見證「東方之珠」更加璀璨奪目、大放異彩！

此致

軍禮！

中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將、政治委員賴如鑫海軍少將

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