2023兔年︱駐港解放軍拜年賀復常　港人經歷動盪疫情盼國安、家好

今日是年廿七（18日），解放軍駐港部隊發稿向市民拜年，祝港人幸福安康、闔家團圓、百業興旺。駐港部隊指，對於香港的經濟及社會復常，多項國際盛事的成功舉辦，蓄力再次騰飛，向世界重新展示出活力機遇，感到由衷欽佩，並致以衷心祝賀。



守衛香港就是守衛家鄉 熱愛可抵歲月悠長

駐軍全體官兵向市民致誠摯問候及美好祝福，部隊指，駐軍不忘初心，與香港同胞守望相助，在新的歷史起點上，「深知守衛香港就是守衛家鄉，熱愛可抵歲月悠長」。過去一年，駐軍堅決貫徹黨中央、中央軍委和國家主席習近平的決策部署，認真落實「一國兩制」方針、《基本法》及《駐軍法》，出色完成以履行防務為中心的各項任務。駐軍衷心感謝特區政府、社會各界和廣大市民長期的關心、信任和支持。

祝港人幸福安康、闔家團圓、百業興旺

部隊指，經歷了社會動盪和疫情考驗的廣大市民，比以往任何時候都希冀「國安、家好、人團圓」的美好願景。部隊堅信，有偉大祖國的堅定支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，香港必能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，創造更大輝煌。駐軍將一如既往堅守本職崗位、守護一方平安，與香港同胞一道，滿懷信心和期待。