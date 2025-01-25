官邸作多元藝術創作室　林定國成創作對象：無比開心｜政壇諸事町

律政司司長官邸又再變作成為有聲有畫、有動有靜的多元藝術創作室，將不同的大小宇宙連結在一起。約60位匡智會學員及家長、精神健康資訊匯MIPCRC成員及照顧者，及來自香港大學的表達藝術治療師，上周末在律政司司長官邸享受藝術時光，也是官邸活動歷來之最，因人數最多、機構數量最多，亦是首個跨機構、跨專業的活動。林定國又稱，對自己和妻子也成為創作的對象感無比開心。



律政司司長官邸再次變作有聲有畫、有動有靜的多元藝術創作室（林定國FB圖片）

林定國（左）與匡智會主席邱騰華（右）（林定國Fb）

林定國稱，很高興可以參與搭建這個平台，連接心中有共同使命、共同希望的一群有心人、同行者，讓大家尋找進一步支持特殊需要人士及其照顧者的方法及環境，同時也為新秀藝術家提供社交、放鬆和透過藝術表達自我的機會。他又指，3個團體首度合作，讓有特殊需要的大小朋友在表達藝術治療師的引導和帶領下，透過畫畫、貼紙手工、玩敲擊樂、參與octaband集體遊戲等抒發內心感受。

律政司司長官邸再次變作有聲有畫、有動有靜的多元藝術創作室（林定國FB圖片）

他又稱，人與人之間溝通， 礙於種種原因 ，言語有時未必是最佳和有效方式，藝術反而是最容易、最直接互相觸動心靈的溝通橋樑，而創作途徑更多元豐富，可以是畫畫，也可以音樂、舞動等等。透過藝術創作，大家可以衝破界限盡情表達自己，結交朋友。活動期間幾位朋友捉著他和妻子創作對象，讓他倆感無比開心，又指作品令人超窩心！