林定國官邸辦聖誕派對　分享從業經歷引小朋友做律師｜政壇諸事町

聖誕將至，律政司司長林定國的官邸昨日（14日）大為熱鬧，原來是他邀請深水埗社區客廳的小朋友來舉行派對。遊戲時，多位小朋友分享感興趣的職業，而本身是資深大律師的林定國，親自講述從業經歷，結果成功吸引幾個小朋友「轉跑道」，考慮將來做律師。



林定國昨日和太太袁淑明，邀請一班來自深水埗社區客廳的小朋友到官邸開聖誕派對，出席的還有勞福局長孫玉菡及太太。（林定國Facebook）

林定國昨日和太太袁淑明，邀請一班來自深水埗社區客廳的小朋友到官邸開聖誕派對，出席的還有勞福局局長孫玉菡及太太。林定國在社交媒體透露，活動充滿歡聲笑語，他說小朋友的年齡介乎 7 至 11 歲，活潑好動還反客為主，對他拋出各種IQ題，幸好絕大部份都答得上。

林定國昨日和太太袁淑明，邀請一班來自深水埗社區客廳的小朋友到官邸開聖誕派對，出席的還有勞福局長孫玉菡及太太。（林定國Facebook）

相片可見，二十餘個大人、小朋友置身聖誕氛圍濃厚的官邸，有飲有食更有遊戲玩，無論大人或小朋友，都戴上聖誕鹿角頭飾，林定國更似乎參與「捉人」遊戲。不過，他說最吸引的遊戲是「大電視職業猜猜猜」，小朋友輪流模仿律師、醫生、廚師等不同職業，還分享意向職業。

本身是資深大律師的林定國，「親上陣」介紹成為大律師的點滴，鼓勵小朋友勇於追求夢想，為目標努力。他的介紹非常成功，有幾位小朋友聽完即「轉跑道」，考慮將來做律師。