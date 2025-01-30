賀歲煙花｜李家超讚燦爛多姿　為香港打開蛇年精彩序幕

農曆新年賀歲煙花匯演今晚（30日，年初二）晚上8時在維港舉行，全長23分05秒，共發放23,888枚煙花，與全港市民和旅客共賀新歲。行政長官李家超在社交專頁表示，踏入蛇年，賀歲活動繽紛多彩，一浪接一浪。他與太太晚上到尖沙咀海傍欣賞農曆新年煙花匯演，與市民和旅客在醉人的維港夜景下共迎新春慶豐年。



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李家超表示，今年的賀歲煙花璀璨奪目，別開生面，呈現大熊貓的圖案，與所有觀眾分享香港大熊貓家庭共六位成員的喜悅。燦爛多姿的煙花匯演，為香港打開蛇年的精彩序幕。新的一年，特區政府會繼續推動香港變革創新，靈活應對各種挑戰和機遇，繼續發揮「一國兩制」的獨特優勢。

▼ 1月30日 農曆新年維港賀歲煙花匯演 ▼



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李家超又稱，加強內聯外通的工作，讓香港在國際舞台上不斷大放異彩。大家可積極參與賀歲活動，分享節日歡樂，他祝願國家富強昌盛，香港繁榮興旺，市民事事如意。