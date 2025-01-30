賀歲煙花｜數千人下午尖沙咀霸位 攝影發燒友影完花車後通宵留守
撰文：洪芷菁
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大年初二（30日），賀歲煙花匯演晚上8時上演。在熱門觀賞地點尖沙咀海傍，人流絡繹不絕，幾千名市民和旅客提早「霸位」等待匯演開始。有攝影愛好者昨晚拍攝花車巡遊後，緊接晚上10時到星光大道擺放腳架，期待捕捉到熊貓頭圖案。亦有首次來港的廣州旅客十分期待，希望看看維港上空的煙花與廣州的匯演有何不同。
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賀歲煙花滙演將於晚上8時開始，歷時23分鐘，將會發放23,888枚煙花，共分9幕，展出牡丹、菊花、六個熊貓頭等煙花圖案。熱門觀賞地點之一的尖沙咀海傍，下午人流絡繹不絕，大批市民和旅客席地而坐，等候觀賞煙花。
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港島區居民、20多歲的攝影愛好者陳先生表示，昨晚拍攝完花車巡遊後，十點左右到尖沙咀星光大道一帶放置相機腳架，與兩、三個朋友輪流通宵看守物品，避免被人偷走。他期待今晚能捕捉到匯演第八幕的熊貓頭圖案，「始終有兩隻熊貓送贈香港」。
陳先生又認為去年的煙花匯演枯燥、「好罐頭」，希望今年圖案及效果更好。至於蛇年的願望，他祝願大家「大家身體健康，做嘢打工就賺多啲」。
另一攝影發燒友、黃大仙區居民廖先生早上七時半到場霸位，他希望今年的煙花有「層次感」以及晚上雲量減少，又指：「最好唔好積埋啲煙霾……積埋啲煙遮埋，咪睇唔到效果。」
來自廣州的旅客譚女士第一次來港，計劃在香港逗留兩日，逛星光大道和享用美食。譚女士一家五口十分期待匯演，想看看跟廣州的有何不同。
譚女士又表示希望「深入走走」，了解香港的建設規劃，「畢竟香港是一個經濟方面非常突出的地方，想看看哪些地方是值得我們廣州也好，上海也好去學習。」
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