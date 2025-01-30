賀歲煙花｜數千人下午尖沙咀霸位　攝影發燒友影完花車後通宵留守

大年初二（30日），賀歲煙花匯演晚上8時上演。在熱門觀賞地點尖沙咀海傍，人流絡繹不絕，幾千名市民和旅客提早「霸位」等待匯演開始。有攝影愛好者昨晚拍攝花車巡遊後，緊接晚上10時到星光大道擺放腳架，期待捕捉到熊貓頭圖案。亦有首次來港的廣州旅客十分期待，希望看看維港上空的煙花與廣州的匯演有何不同。



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今晚（30日）8時舉行賀歲煙花匯演，尖沙咀海傍下午人流絡繹不絕，大批市民和旅客等候匯演開始。（歐嘉樂攝）

賀歲煙花滙演將於晚上8時開始，歷時23分鐘，將會發放23,888枚煙花，共分9幕，展出牡丹、菊花、六個熊貓頭等煙花圖案。熱門觀賞地點之一的尖沙咀海傍，下午人流絡繹不絕，大批市民和旅客席地而坐，等候觀賞煙花。

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攝影愛好者陳先生表示，昨晚十點左右到達尖沙咀星光大道一帶擺放相機腳架。（洪芷菁攝）

港島區居民、20多歲的攝影愛好者陳先生表示，昨晚拍攝完花車巡遊後，十點左右到尖沙咀星光大道一帶放置相機腳架，與兩、三個朋友輪流通宵看守物品，避免被人偷走。他期待今晚能捕捉到匯演第八幕的熊貓頭圖案，「始終有兩隻熊貓送贈香港」。

陳先生又認為去年的煙花匯演枯燥、「好罐頭」，希望今年圖案及效果更好。至於蛇年的願望，他祝願大家「大家身體健康，做嘢打工就賺多啲」。

居住黃大仙區攝影愛好者廖先生稱，早上七時半到現場霸位，他希望今晚的雲量少、煙花的圖案搭配得有「層次感」。（洪芷菁攝）

另一攝影發燒友、黃大仙區居民廖先生早上七時半到場霸位，他希望今年的煙花有「層次感」以及晚上雲量減少，又指：「最好唔好積埋啲煙霾……積埋啲煙遮埋，咪睇唔到效果。」

第一次來港、來自廣州的旅客譚女士（右一）稱，一家五口很期待今晚的煙花匯演。（洪芷菁攝）

來自廣州的旅客譚女士第一次來港，計劃在香港逗留兩日，逛星光大道和享用美食。譚女士一家五口十分期待匯演，想看看跟廣州的有何不同。

譚女士又表示希望「深入走走」，了解香港的建設規劃，「畢竟香港是一個經濟方面非常突出的地方，想看看哪些地方是值得我們廣州也好，上海也好去學習。」