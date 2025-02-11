啟德體育園｜3月1日傍晚開幕　盛大滙演四主題現香港體育文化角色

署理行政長官陳國基今日（11日）表示，啟德體育園將於3月1日傍晚6時半開幕，屆時有四個主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，並有本港及內地體藝界人士參與演出。



他指出，體育園三個場館已經進行15場測試演練，接下來都有不少演練，包括另一場63000人的演練，有信心園區已經準備就緒。



陳國基指啟德體育園開幕當日將有盛大表演（歐嘉樂攝）

先後演練十五場 再有一次逾六萬人演練

陳國基表示，去年6月中起，他領導的啟德體育園工作小組籌備協調各部門，已經在三個場館進行15場的測試演練，包括兩場63000人及50000人的演練，接下來都有不少演練包括63000人演練，有信心園區準備就緒，3月1日正式啟用。

啟德體育園三月一日開幕，將有盛大滙演（王海圖攝）

開幕禮滙演演繹啟德歷史及蛻變

他指出，開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、表演，有四個主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，演繹啟德歷史及蛻變，展現香港不同年代在體育文化交流的角色，嘉賓有香港和內地體育和演藝代表，計劃開幕典禮晚上6時30分開始，大約1個半小時。而本港四個免費電視台也會聯播幕式，讓市民觀賞。

他表示啟德體育園會為大家提供新體驗，對於新主場他充滿信心，相信愈來愈多活動在港舉行，促進發展，會好好把握機遇釋放體育園潛力。