啟德體育園首開天幕演練無噪音　豪宅居民嘆：即係偷聽唔到演唱會

啟德體育園主場館今晚（4日）進行演練，有近5萬人入場觀看一場港超聯U22足球比賽。《香港01》記者在比賽期間於場外及最近主場館的住宅實測噪音，錄得55至65分貝，聽不到噪音。有啟德豪宅THE HENLEY居民對沒有噪音表示開心，但亦嘆可惜：「咁咪即係偷聽唔到演唱會囉。」



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比賽期間，記者於球場正門外實測噪音，只有55至65分貝，十分安靜，完全沒有聽到場內聲音。

記者實測噪音的位置，只有55至65分貝，完全沒有聽到場內聲音。（洪戩昊攝）

啟德居民Karin住在距離主場館約300米的THE HENLEY，她說完全聽不到任何噪音，「你唔同我講都唔知有比賽進行緊。」她對於沒有任何噪音感到喜出望外，但亦嘆可惜：「咁咪即係偷聽唔到演唱會囉。」

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九龍城區議會議員張景勛今日也有入場。他指比賽開始時，大部份觀眾均已入場。場內氣氛不俗，觀眾有大叫，亦有做簡單人浪。他表示，環保署每次在啟德體育園進行測試時也會測分貝，每次也沒有超標，而他亦沒有接到居民關於噪音的投訴。

被問及球場有什麼東西可以改善，他則指，球場螢幕沒有球賽的即時重播，以及網速仍舊偏慢。