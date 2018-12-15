【港人菲製毒案】張建宗：是否需要中央政府介入　視乎事態發展　

4名港人捲入菲律賓製毒案，藏毒罪成判囚終身。政務司司長張建宗今日(15日)出席活動時表示，政府高度關注事件及會嚴肅跟進，至於是否需要中央政府介入，他則稱要視乎事態發展。

政務司司長張建宗今日出席活動時表示，《基本法》授權律政司是一個獨立運作的部門運作，相信如有需要，律政司司長會樂意解答。 （陳百灝攝）

張建宗表示，當局有一直留意審訊，入境處有透過中國駐菲律賓大使館，在他們遭羈留期間探望數次。政府會繼續透過外交部及中央政府留意事件，確保他們獲得人道對待和公平審訊。至於是否需要中央政府介入，他則稱要視乎事態發展，強調當局會嚴肅和努力跟進。

另外，對於律政司日前決定不起訴涉及UGL案的前特首梁振英，惟未有解釋詳細理據惹來質疑，民主派促律政司司長鄭若驊到立法會解釋。張建宗指，《基本法》授權律政司是一個獨立運作的部門，行政長官不會介入任何審訊，稱如有需要，相信律政司司長會樂意解答。至於當局沒有對外尋求獨立法律意見是否有問題，張建宗稱要交由律政師交代。

張建宗今早出席港台一個文化節目啟播禮，港台與衛奕信勳爵文物信託聯合製作文物紀錄片，講述大澳獨有的社區文化、香港各地的軍事遺跡發展與保育、水上人嘆歌及客家功力傳承等。

研究擴建歷史博物館

張建宗在致辭時表示，文物保育是本屆政府其中一項重要的任務，當局今年會增撥資源加強保護、推廣和傳承非物質文化遺產，同時亦會研究擴建香港歷史博物館，持續更新香港歷史博物館和香港文化博物館的常設展覽，以及為興建文物修復資源中心進行前期工作，以提升博物館在蒐集、保存、研究和展示文物方面的功能和地位。