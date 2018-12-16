【UGL案】百人遊行抗議律政司徧頗　林卓廷籲鄭若驊咪龜縮

律政司早前決定不就UGL事件向前特首梁振英提出檢控，有法律界人士認為律政司做法不符合慣常程序。 多個民主派政黨及團體包括社民連、民主黨、公民黨、工黨、香港眾志及人民力量今（16日）早上於中環遊行抗議，要求律政司司長鄭若驊交代不檢控梁振英的決定理據。民主黨議員林卓廷表示事件已嚴重打擊公眾對香港司法制度的信心，呼籲鄭若驊把握時機交代，「唔好再龜縮」。

林卓廷質疑律政司不對梁振英作出檢控背後理據非常不清晰，不滿指律政司的聲明僅一頁紙。（鄭榕笛攝）

政黨團體及市民一行過百人，手持寫有「聲討六八九，問責鄭司長」的橫額標語，由中環匯豐總行出發遊行至律政中心，在社民連梁國雄帶領下沿路高叫口號「放生689可恥」，「香港人受夠了」、「貪腐特首無罪天理何在」，

「天下為公」成員、民主黨議員林卓廷表示，早前已去信立法會司法委員會主席梁美芬要求週三開會討論是否就UGL案檢控召開會議，他擔心建制派議員會以證據不足為由否決要求。

林卓廷提醒建制派議員，「為何一開始會有結論指梁振英UGL案檢控證據不足？背後理據非常不清晰」，他不滿指律政司的聲明僅一頁紙，認為根本不是法律意見而是宣布決定。

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林卓廷又指，參考過往案例如林奮強案，「輕很多的罪名，聲明都有足足五頁法律分析，但今次完全跳過這些程序」又指鄭若驊自公布決定以來「整整四日一直龜縮」， 質疑她是否不敢對公眾解釋其理據。