【政壇諸事町】陸頌雄買華為非自用反贈母親　大讚有驚喜

華為副董事長孟晚舟早前因為涉嫌違反美國伊朗制裁禁令，於加拿大被捕後引起外界關注，多名建制派議員均表示要支持國貨。繼新民黨葉劉淑儀親自到電器店購買華為手機供同事抽獎之用後，工聯會陸頌雄前日（14日）亦於facebook撰文分享指，購置了一部華為平板電腦送給母親。陸頌雄回覆《香港01》記者查詢時大讚華為「有驚喜」，又坦言在全球化之下，不能單以國貨滿足所有生活需要，會「應用則用」。

葉太身體力行，親自到電器店購買了一部華為手機，卻並非自用，而是作為同事聖誕節抽獎之用。（葉劉淑儀facebook）

孟晚舟被補後，多名建制派呼籲市民轉用國貨以示支持，葉太更身體力行，親自到電器店購買了一部華為手機，卻並非自用，而是作為同事聖誕節抽獎之用。

同樣購入華為而並非自用的陸頌雄，則將買來的華為平版電腦贈予母親。陸頌雄在facebook發文指，坊間不少數碼產品價格「好似海鮮一樣」、「一唔覺意就會買貴咗」，自言每逢工作後會順道格價，於上周為母親購入一部「國產平板」。陸頌雄續形容「愛，無需講太多，有時一份心意，已足夠」，又表明這句是語帶相關，未知是否暗示對國家的愛亦是「無需講太多，一份心意已足夠」呢？

同樣購入華為而並非自用的陸頌雄（右），則將買來的華為平版電腦贈予母親。（陸頌雄facebook）

陸頌雄回覆《香港01》記者查詢指就笑言，不要講得太白，讓大家有空間作聯想。提到為何選擇華為贈予母親，他解釋媽媽一直想要一部平版電腦作休閒娛樂之用，惟用不慣使用iOS系統的iPad，在各款andriod系統的品牌中已考慮了一陣子；適逢最近社會對華為的討論熾熱，便決定購置旗下出產的平版電腦。陸頌雄大讚華為「有驚喜」，除了螢幕解像度高之外，隨機還附送了觸控筆，又「夠快、夠定、好順暢」！

不過陸頌雄亦坦言，在全球化之下，不能單以國貨滿足所有生活所需，認為應該「應用則用」，但可能的話亦會優先選用國貨。