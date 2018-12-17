【林鄭述職】李克強：高度肯定工作　提香港獨立關稅區地位

特首林鄭月娥今日在北京（17日）述職，獲國務院總理李克強於中南海接見。在中美貿易戰的大背景下，李克強表示，目前國際形勢錯綜複雜，香港作為自由港及獨立關稅區，經濟保持平穩，來之不易，中央高度肯定特區政府的工作。 《香港01》記者彭毅詩北京報道

行政長官林鄭月娥（左）今日（十二月十七日）上午在北京向國務院總理李克強述職，匯報香港的最新情況。（政府新聞處圖片）

與往年一樣，李克強在中南海紫光閣會見林鄭月娥，會面採取工作會議形式，現場為長方形會議桌，李克強坐在正中，林鄭月娥坐左邊第一位，同排依次為港澳辦主任張曉明、香港中聯辦主任王志民及特首辦主任陳國基。

李克強先讚揚特區政府大力推動創新科技發展，想方設法解決社會關注的經濟及民生問題，且積極參與粵港澳大灣區的建設。

中美貿易戰方興未艾，美國國會一委員會更建議華府考慮取消香港獨立關稅區地位。李克強在開場白中亦特別提到，在國際形勢錯綜複雜情況下，香港作為自由港及獨立關稅區，經濟保持平穩，是來之不易，中央高度肯定特區政府的工作，「充分的予以肯定」。

李克強重申，中央堅定不移貫徹落實一國兩制、港人治港、高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持特首及特區政府依法執政。

適逢中國改革開放40周年，李克強指，希望特區政府可以抓著國家新型改革開放的機遇，對接國家需要，認為此會有利香港自身發展及需要。

國務院總理李克強李克強在中南海紫光閣會見特首林鄭月娥，會面採取工作會議形式。

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林鄭表示，正如李克強所言，2018年對香港是很不平凡的一年，在中央一如既往的支持下，本港經濟發展取得不俗成績，今年首三季錄成3.7%的經濟增長，金融業有長足發展，IPO融資金額全球第一。