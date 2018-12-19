【預算案】建制6人組晤財爺提建議：應減少依賴歐美市場　

政府將於明年2月27日發表新一份財政預算案，議員相繼約見財政司司長陳茂波提交預算案建議。 保險界陳健波提出多項建議，其中包括爭取於大灣區設立香港保險服務中心，以及重建國際保險中心成立保險學院等。面對中美貿易戰的影響，陳健波認為應爭取內地大型企業來港上市，同時可吸納已到美國上市的企業回流香港。 建築、測量、都市規劃界及園景界謝偉銓亦認為，面對中美貿易戰對香港經濟、股市及樓市的影響，政府不應大減公共開支，應突顯出「一帶一路」及粵港澳大灣區規劃建設，以減少依賴歐美市場，從而擴大內需及加強區域經濟合作。

陳健波表示，因香港逐漸失去國際保險中心的地位，不少國際再保險公司和國際經紀人公司將原來駐港的地區遷至新加坡，故提出重建國際保險中心成立保險學院，以爭取國際商機。(資料圖片/李澤彤攝)

陳健波提出的多項建議包括：繼續推動大灣區醫保通、推動香港成為國際海事保險中心以及要利用保險處理老年化問題。同時他提出，要爭取於大灣區設立香港保險服務中心，認為香港已賣出過170萬張個人人壽保單予內地訪客，證明內地人對香港的保險有熱切需要。

陳健波又指，因香港逐漸失去國際保險中心的地位，不少國際再保險公司和國際經紀人公司將原來駐港的地區遷至新加坡，故提出重建國際保險中心成立保險學院，以爭取國際商機。

陳健波認為，政府在與民共享方面，應增加薪俸稅免稅額，為N無人士提供生活津貼。面對中美貿易戰的影響，他提出要爭取內地大型企業來港上市，同時吸納已到美國上市的企業回流香港。

謝偉銓認為，政府應突顯出「一帶一路」及粵港澳大灣區規劃建設，以減少依賴歐美市場，從而擴大內需及加強區域經濟合作。(資料圖片/鄭子峰攝)

謝偉銓認為，面對中美貿易戰對香港經濟、股市及樓市的影響，政府不應大減公共開支。他認為政府應突顯出「一帶一路」及粵港澳大灣區規劃建設，以減少依賴歐美市場，從而擴大內需及加強區域經濟合作。

在房屋方面，隨本港樓市步入調整周期，謝偉銓認為，政府與金融管理局應對為樓市「減辣」的時機、力度、優次及公眾期望管理，作周全的評估準備。他又建議，檢討現有各項資助出售房屋計劃。此外，亦應設立類似公屋輪候冊的「資助房屋輪候制度」，以提高屢次抽籤失敗申請人的中籤機會。