郭榮鏗：美方憂慮香港被利用作「白手套」　孟晚舟案僅冰山一角

剛結束11日訪美行程的公民黨法律界議員郭榮鏗今(20日)早在電台節目上透露，是次行程應美國外交關係協會(Council of Foreign Relations)的邀請，會見共和民主兩黨成員，包括白宮經濟顧問委員會成員、助理國務卿、軍方及其他研究對華政策的人。 郭榮鏗指美方相當關注憂慮香港被中方利用作「白手套」，指何志平案及華為孟晚舟被捕案，在美國只是冰山一角。每年都有大量的案件是有內地生意人士在港開公司，將技術及產品轉賣去伊朗，美國法律界「接到手軟」。

郭榮鏗指美方相當憂慮香港被中方利用作「白手套」，指華為孟晚舟被捕案在美國只是冰山一角。（資料圖片/Darryl Dyck）

被問到會如何向美方闡述香港一國兩制的情況，郭榮鏗指自己只能客觀如實回答，「別人不是傻的，這麼多新聞報導，就算我不講難道別人不知。」被美方人員問到港府為何驅逐馬凱離港，郭榮鏗指「我點知呀?」

但他指自己為作為法律界代表，曾多次向外澄清香港的司法仍然非常獨立，司法水平是國際級。亦有人問他為何基本法委員會主任沈春耀發表言論指憲法效力覆蓋香港，「我說我們(香港)聽到都O晒嘴」，斥中方和港府就是因為這種種事情打爛香港的金漆招牌，「你講嚟做咩?」。

他指對話中感受到美方真的關心香港，而非「得把口」，因為香港和美國享有同一套價值觀，又表示行訪中最深刻的對話，是美國著名中國及東亞法律專家、馬英九指導教授孔傑榮（Jerome Cohen）對他講，要香港人和美國並肩捍衛同一套價值觀。