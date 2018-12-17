【林鄭述職】獲讚「事不避難」　郭榮鏗：港人眼中「遇難則避」

特首林鄭月娥今日（17）於北京述職，獲國家主席習近平稱讚其工作「志不求易，事不避難」。公民黨立法會議員郭榮鏗對此不以為然，認為中央政府官員對香港特首的評價與香港市民的評價一向都是南轅北轍，「相信香港市民都已經習慣」。 林鄭月娥回應郭榮鏗的訪美觀察時表示，不明白為何外國國會可以強加條件在香港上。郭反駁指若然特首真的不明白便是無知。

郭榮鏗表示，香港人對林鄭的評價應該是「志在求易，遇難則避」。（資料圖片）

郭榮鏗表示，香港人對林鄭的評價應該是「志在求易，遇難則避」，「為何每任特首都會做的政改，她不肯承諾去做；當香港市民認為應該用收回土地條例來增加土地，她則以地產商很難應付來推搪」。

此外，郭榮鏗早前訪問美國後撰文指，觀察到美國政界的共識是在5種情況下，香港獨立關稅區可能被撤銷。林鄭月娥早上在北京回應表示「不明白為何外國國會可以強加條件在香港身上」，又說「當香港政府處理每件事都是依法辦事，就不怕別人上綱上線」。

郭榮鏗指，倘若林鄭月娥到現在還不明白的話，是無知；又稱如果特首真的「唔志在保持香港別於內地的特殊待遇」，那麼她囂張講法是沒錯的，「但若不是這樣，那就不要只是批評人家上綱上線，而是要用事實和道理證明香港仍能保持自己一制，高度自治，『港人治港』」。

郭榮鏗又說，習近平和國務院總理李克強會見林鄭月娥時都稱讚和要求她「依法辦事」。如果她口中所講的「依法辦事」，跟習、李所講的「依法辦事」是一樣的話，就難怪國際社會認為香港越來越像中國內地城市。