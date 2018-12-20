說法大不同　周浩鼎郭榮鏗訪美之行差別在......

美國國會一個委員會11月中發表報告批評北京政府干預香港的自主事務，提議美方檢視對香港出口軍民兩用科技產品的政策，報告衝擊香港作為獨立關稅區的地位。 建制泛民都先後有法律界議員訪美，就香港獨立關稅區地位游說美國政商界。民建聯周浩鼎和公民黨郭榮鏗分在12月初訪美5日及11日，兩人所聽到的美方意見卻大相逕庭。當中原因或許在於訪談對象之不同。

周浩鼎應美國眾議員Robert Pittenger (右)邀請出席參加一個反恐及反洗黑錢的工作會議，他說 Pittenger 主動介绍他是來自香港的朋友，認為其他國家地區不一定有這情況，反映重視香港。(周浩鼎提供)

政商界領袖vs 學者律師

據兩人公開訪問內容，周浩鼎是應共和黨美國眾議員皮滕傑(Robert Pittenger)之邀，到華盛頓出席反恐和反清黑錢的會議，皮滕傑本身是眾議院財經服務委員會成員之一。據周浩鼎所指會議現場當中大部分都是當地議員，他亦與美國國務院負責香港事務的官員及工商界領袖會面。

而郭榮鏗則是應非牟利智庫美國外交關係協會(Council of Foreign Relations)的邀請訪美，有別於周浩鼎會見議員和商界領袖，郭榮鏗交流對象主要是政策研究人員，包括白宮經濟顧問委員會成員、國家安全委員會成員、美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins)以及美國著名中國及東亞法律專家孔傑榮（Jerome Cohen）。

對於港人最關心的香港獨立關税地位是否當真不保，周浩鼎的講法是「從沒有聽到有關官員提及要改變香港在一國兩制下獨立關税及特殊貿易地位。」而郭榮鏗則稱美國政界的共識是《香港政策法》和獨立關稅區地位「不會無條件地延續」。一方面「未提及要改變」，另一方「不會無條件地延續」。

周浩鼎避談孟晚舟案

在孟晚舟案上，兩人表態大相逕庭。周浩鼎所出席的反恐和反清黑錢的會議於12月6日舉行，而當日正正是民政事務局前局長何志平在美國被裁定洗黑錢罪成，亦是華為副董事長孟晚舟在溫哥華被捕的消息爆出的第一日，兩宗新聞理應成為席間熱話，周浩鼎卻絕口不提美方對以上事件的看法，反而轉述指美國工商界領袖不會受到個別謠言影響他們在香港的投資。

郭榮鏗則引述美國司法界的意見，指美方相當憂慮香港被中方利用作「白手套」，更指內地生意人在港進行科技買賣的案件在美國只是冰山一角。