【鄭若驊涉僭建】引獨立意見證清白　林卓廷：凸顯UGL案雙重標準

經過約一年調查，律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶涉僭建案有結果，刑事檢控專員今(21日)發聲明指，在考慮資深大律師意見、屋宇署提交的證據等資料後，認為鄭若驊名下4號屋的僭建物，以及潘樂陶女兒潘穎欣3號屋的僭建物，無足夠證據支持合理機會達致定罪。 刑事檢控專員梁卓然表示，律政司於事件上為避免產生任何偏頗印象，故委任資深大律師蔡維邦提供獨立法律意見。 民主黨立法會議員林卓廷表示，這次刑事檢控專員就案件外聘資深大律師能避免公眾有偏頗觀感，相反律政司在處理梁振英UGL事件上，「正正無做呢個步驟」。他批評兩宗案件採取截然不同的做法，反映律政司處理UGL一事持雙重標準。 對為何兩宗案件處理不同，律政司回覆《香港01》查詢表示，由於已有人就梁振英UGL案提司法覆核，律政司不宜再作評論，以免影響司法程序。

律政司今日發聲明指，由於證據不足，不會就律政司長鄭若驊住所僭建一事提出檢控。（資料圖片／盧翊銘攝）

就律政司決定不檢控鄭若驊一事，公民黨立法會議員楊岳橋認為，律政司應公開外聘資深大律師蔡維邦的所有法律意見，進一步釋除公眾疑慮；而這次刑事檢控專員外聘大律師諮詢法律意見，正正作出一個清晰的示範，「當案件牽涉敏感人士時，正常程序應如何處理」。

民主黨立法會議員林卓廷表示，刑事檢控專員於這次案件外聘資深大律師，能避免公眾有偏頗觀感及利益衝突，「找了獨立大律師給意見，沒理由質疑大律師偏頗」，他相信律政司外聘的資深大律師會對案件作獨立判斷，惟仍希望律政司能交代有關的完整意見，並且進一步公開屋宇署調查結果的詳情。

林卓廷稱，律政司在處理這次案件，因避免予外界感偏頗而外判大律師，相反在處理梁振英UGL事件上，「正正無做呢個步驟」。他認為這次案件與UGL案採取截然不同的做法，正是「摑鄭若驊一巴」，反映律政司處理梁振英UGL案持雙重標準。