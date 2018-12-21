【鄭若驊涉僭建】律政司有結論　鄭若驊甩身　夫潘樂陶被檢控

律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶名下兩間獨立屋，早前被傳媒揭發涉嫌僭建。事隔一年，刑事檢控專員今日(21日)發聲明，在考慮了資深大律師意見、屋宇署提交的證據、適用法律及《檢控守則》的原則後，同意就鄭若驊有關4號屋的僭建物和潘穎欣有關3號屋的僭建物，沒有足夠的證據支持合理機會；但其丈夫潘樂陶有關3號屋的僭建物，則有合理機會達致定罪。換言之，法律意見決定不向鄭若驊作出檢控；但就向其丈夫潘樂陶在相連獨立屋的僭建物，就會作檢控。

律政司司長鄭若驊上任之初，被傳媒揭發她及丈夫潘樂陶所擁有的屯門海詩別墅3號及4號屋，涉嫌僭建。（資料圖片／梁鵬威攝）

律政司司長鄭若驊上任之初，被傳媒揭發她及丈夫潘樂陶所擁有的屯門海詩別墅3號及4號屋，爆出僭建風波。律政司委員長刑事檢控專員梁卓然資深大律師負責案件，他委託蔡維邦大律師提供法律意見，是否有足夠證據提出刑事檢控而提供獨立法律意見。

在考慮了獨立的法律意見、屋宇署提交的證據、適用法律及《檢控守則》的原則後，刑事檢控專員同意沒有足夠的證據支持合理機會就鄭若驊有關4號屋的僭建物和潘穎欣有關3號屋的僭建物，達致定罪，但是就潘樂陶有關3號屋的僭建物，則有合理機會達致定罪。

聲明指，二○一八年十二月十九日，刑事檢控專員收到蔡維邦大律師的最終法律意見。蔡維邦大律師表示就潘樂陶有關3號屋的僭建物，即一個水池構築物（大約尺寸為2.5米x4.65米x1.24米（高度）），有合理機會達致定罪。

刑事檢控專員指，根據2007年11月及2008年7月拍攝的航空照片顯示，鄭若驊在海詩別墅四號屋的僭建物，包括天台屋、地下樓層外牆擴建物、地下車房對出L形玻璃簷篷、花園覆蓋甲板、小簷篷及遮蔽屏風，均是在她的公司於2008年10月23日成為有關物業的登記業主之前已經建成的；至於地庫，根據專家意見，由於沒有可靠的測試方法，能夠將混凝土結構的年齡評估在一段精確的時間內，故難以評估或估計地庫的建造日期，又指有其他證據，證明鄭若驊在購買4號屋之前，地庫已經建成。

聲明中指出，蔡維邦大律師在仔細考慮所有證據及資料後，認為沒有證據顯示，有關僭建物是在鄭若驊購買四號屋後建造的，或是在她成為物業擁有人之後，明知而展開或進行的違例建築工程。

蔡維邦認為，沒有足夠的證據足以支持檢控鄭若驊違反《建築物條例》（第123章）第14（1）及40（1AA）條，即「明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程」。